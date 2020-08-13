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13 августа, 2020
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Был сильнейший стресс для организма, шок". Бужинская рассказала, почему отказалась от участия в "Танцах со звездами"

Украинская певица Екатерина Бужинская в эксклюзивном интервью изданию "ГОРДОН" призналась, что танцевать ей запретил врач.

Бужинская: Меня звали на проект "Танцы со звездами"
Бужинская: Меня звали на проект "Танцы со звездами"
Фото: Екатерина Бужинская / Facebook
Виктория ВОРОНИНА
журналист

Народная артистка Украины Екатерина Бужинская в эксклюзивном интервью изданию "ГОРДОН" рассказала, что отказалась от участия в шоу "Танцы со звездами" по состоянию здоровья.

"Меня звали на проект "Танцы со звездами". Но у меня травма руки. Доктор запретил участвовать в этом шоу. Говорит: "Ты поучаствуешь, получишь славу, засветишься. А что с рукой будем делать?" Когда мы снимали клип "Лед" в 1999 году с Максимом Паперником, царство ему небесное, еще не было всех компьютерных технологий. И чтобы показать лед, мороз, холод, мы снимали в морозильной камере. В то время как вся съемочная группа была в дубленках, шапках, рукавицах, я была обмотана целлофановой пленкой. У меня случилось обморожение. Я потеряла сознание. Когда очнулась, продюсер и супруг положил меня в теплую воду в ванную, а этого категорически делать было нельзя! Я его не виню, он не знал, но с тех пор у меня начались проблемы", – заявила певица.

Она отметила, что полностью исправить последствия тех роковых съемок невозможно.

"Тогда был сильнейший стресс для организма, шок. С тех пор я в таких клипах не снимаюсь. А тогда я была юной девочкой и не знала, чем подобное может обернуться", – призналась исполнительница.

Полный текст интервью Бужинской изданию "ГОРДОН" можно прочитать ЗДЕСЬ.

Премьера первого сезона шоу "Танцы со звездами" состоялась в октябре 2006 года. Премьера нового сезона танцевального проекта запланирована на осень 2020 года. Судьями проекта будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис.

Свое участие в проекте подтвердили alyona alyonaОлег Винник, экс-солистки группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Санта Димопулос, актеры Тарас Цимбалюк и Дарья Петрожицкая, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская, телеведущий Дмитрий Танкович, экс-участник группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний), ерой шоу "Холостяк" на канале СТБ Сергей Мельник, звезда сериала "Бешеная свадьба" Арам Арзуманян, телеведущая Ольга Фреймут.

Теги: травма, шоу, Екатерина Бужинская, танцы, певица, Танцы со звездами, травмы
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