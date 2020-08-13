  Бужинская: Очень известные мужчины, почти первые лица страны, не останавливались перед тем, что я замужем. Они предлагали и звания, и квартиры

Бужинская: Я довольна своей жизнью, но понимаю, что нужно постоянно работать над собой Фото предоставлено Екатериной Бужинской

Мне рано задумываться о возрасте. Сейчас можно в 50–55 лет увидеть женщин таких роскошных! Таких молодых! Которые фору дадут 20-летним, а мне всего лишь 41. Это детский возраст, замечательный

Фото предоставлено Екатериной Бужинской

– Екатерина, 13 августа у вас день рождения. Как будете праздновать?

– В этом году у меня будет необычное празднование. Из-за карантина я с детьми пять месяцев находилась в Болгарии (муж Екатерины, предприниматель Димитар Стойчев – гражданин Болгарии), не могла приехать в Украину, потому что не было прямых рейсов. Лететь через Стамбул и сидеть в аэропорту 11 часов, учитывая опасность заражения, я побоялась. И вот наконец-то я прилетела на родную землю, начала встречаться с друзьями и коллегами, заниматься пиаром, интервью давать, песни записывать. Я планировала, что на день рождения вернусь в Болгарию и мы с супругом и детьми сможем отпраздновать. Но мы приняли решение, что я не буду рисковать и лететь назад, и в этом году отпраздную впервые за шесть лет без супруга и детей. Буду с кумовьями – тоже, можно сказать, членами моей семьи. Организовывает праздник мой кум Александр. Это ему я по случаю его юбилея посвятила песню "Куме золотий". Композиция сейчас очень востребована на столах заказов на радио. На украинском языке до этого о кумовьях были песни довольно пошленькие…

– Как и анекдоты всякие…

– "Наливай, куме", "Що то за кума, що під кумом…". Ви зрозуміли... А я решила сделать классную, интеллигентную в какой-то мере песню. Мирослав Воньо написал текст с шикарными пожеланиями. Мне кажется, каждый мужчина хочет, чтобы ему сказали, что он молодой, красивый, энергичный, что на него посмотришь, – казак, что 50 – это только начало. И вот Александр вместе со своей супругой Ириной организовывает мне день рождения в Днепре. Они сами харьковчане, я из Киева, подруга у меня самая близкая – одесситка. В общем, так получается, что со всей Украины мои близкие люди съезжаются в Днепр.

ВИДЕО

Видео: KATERYNA BUZHYNSKA Official / YouTube

– Праздник будет проходить в ресторане?

– В комплексе на берегу Днепра. Кстати, в городе Днепр у меня много друзей. Один из них – Виктор Веретенников. Он член Союза писателей Украины, просто великий человек. Ему скоро будет 80 лет. Его все любят, уважают, и мы с ним дружим уже лет, наверное, 15, и даже спели с вместе две песни. Этот человек всесторонне талантлив.

– День рождения – повод подводить итоги своего личного года, строить планы на будущее, размышлять. Как вы относитесь к возрасту?

– Это повод для встречи, для радости. Я стараюсь ко дню рождения итоги не подводить – делаю это к концу года. А день рождения… Мне рано задумываться о возрасте. Сейчас можно в 50–55 лет увидеть женщин таких роскошных! Таких молодых! Которые фору дадут 20-летним, а мне всего лишь 41. Это детский возраст, замечательный.

Я помудрела не с возрастом, а после рождения детей. Теперь ничего не боюсь. Женщины, родившие троих, – это героини, спецназ. Особенно если берут уход за детьми на себя. Мы первое время с супругом нашей двойней, Димочкой и Катюшей, занимались сами. После вторых родов, находясь в роддоме, просила врача: "Не выписывайте нас! Я боюсь, что я буду делать?". На руках двое таких маленьких, крошечных… Фарфоровые статуэточки. Врач говорит: "Екатерина Владимировна, успокойтесь, вы серьезная опытная женщина, вы справитесь". Супруг тогда сказал своим бизнес-партнерам: "Ребята, меня три месяца не будет, у меня родились дети. Главное событие в жизни произошло, и я буду с женой". За это я ему хочу сказать огромнейшее спасибо, потому что многие мужчины считают, что все, связанное с детьми, это женская работа: мама, бабушки, няни. Мой муж в этом плане молодец. У него до меня не было детей, браков, и он посвятил себя нашим детям.

Мы изначально видели, что наш сын Димочка был слабее, чем его сестра-двойняшка, Катюша, потому что в животике он находился внизу, и Катюша его постоянно ножками била, давила. Кто-то верит, кто-то нет, но родители могут дать детям свою энергию и поддержку. И Димочка вскоре стал крепче. Двойня – это непросто. Это кормление каждые 3–4 часа, это черные круги под глазами. Болит шея, спина. Говорю как есть. У меня спрашивают: "Как ты так похудела?". Я отвечаю: "А вы родите двойню и не берите няню, тогда некогда просто поесть, волосы расчесать". Первый год мы пережили сами, только потом к нам приехала мама Димы, а когда деткам был почти год, взяли няню.

– Дети – граждане Болгарии?

– Граждане Украины. Они рождены в Киеве. Знают и болгарский, и украинский.

– С мужем не было разногласий по этому поводу?

– Мы этот вопрос даже не обсуждали. Для нас важнее были вопросы, связанные со счастливой судьбой наших детей, и что мы должны для этого делать.

Я пыталась себя уговорить, что я хорошая мама, вкусно готовлю, успокаивала себя, что наконец-то я больше времени побуду с детьми. Дети были счастливы, но я не была достаточно счастлива. Мне не хватало сцены. Я поняла, что без этого жить не могу

Фото предоставлено Екатериной Бужинской

– Почему вы выбрали для детей имена, которые дублируют ваши?

– Это не я выбрала. Это супруг так захотел. Он сказал: "Для меня имя Екатерина – самое главное в моей жизни. Почему я не могу себе позволить дочь так назвать?". Я сказала: "Хорошо". Теперь у нас и Катюша, и Димочка.

– Теперь, наверное, когда зовете Димочку, и муж, и сын откликаются?

– Нет. Димочку маленького мы называем Митюша, а папа у нас Димитр. А Катюшу папа на болгарский манер называет Катенце. А меня – Катеринка.

– Как ваша старшая дочь, 13-летняя Алена отреагировала на переезд в Болгарию?

– Она не все время живет в Болгарии. Учится в Киеве в лицее. Мы живем на две страны. Сейчас она в Болгарии, в развивающем лагере. Там различные кружки, дискотеки, английский язык. Алена – очень талантливая девочка. Она пишет сказки на русском и украинском языках, мечтает издать книгу. Я собираюсь помочь – сделать ей такой подарок ко дню рождения. Сказки очень интересные, поучительные. О доброте. Она девочка не такая, как все, к счастью, не избалованная. Я стараюсь ограждать ее от всего негативного, от грязи. К сожалению, современный мир очень жесток, и мне хочется, чтобы она подольше побыла ребенком, почаще радовалась. Я ей ни в чем не отказываю. Мы с ней обсуждаем, что она хочет, приходим к общему решению.

– Весной 2019 года вы попали в больницу с переутомлением. Тогда писали на своем аккаунте в соцсети, что нужно сбалансировать режим. Что-то поменялось после той ситуации?

– Поменялось уже из-за карантина. Все артисты пострадали. В нашей работе нужно постоянно быть в движении: песни, клипы, костюмы, программа, хореография, вокал. А сидя дома, понятно, что старалась что-то делать. Но это не то. Публика, обмен энергиями – это другое. Это наркотик, то, без чего жить невозможно. Я пыталась себя уговорить, что я хорошая мама, вкусно готовлю, успокаивала себя, что наконец-то я больше времени побуду с детьми. Дети были счастливы, но я не была достаточно счастлива. Мне не хватало сцены. Я поняла, что без этого жить не могу. Это большая часть меня. Я так самовыражаюсь, так живу. Было ощущение, что крылья мои не поднимаются, что они поломаны. Сейчас, когда я прилетела в Украину, возвращаюсь к жизни, жду гастролей. Чувствую, что наконец-то начинаю жить своей жизнью.

Мужчина, который хотел отомстить бывшему мужу, стрелял в меня. Юра накрыл меня собой, и пуля прошла мимо нас. Было очень страшно





Фото предоставлено Екатериной Бужинской

– Как вы относитесь к формату дистанционных концертов, который стал популярен во время карантина?

– Ужасно. Это игра в одни ворота. Мне не хватает подпитки, драйва. Комментарии в сети – это хорошо, но ты не видишь счастливых глаз, улыбок. Ты не чувствуешь биения сердец. Я, когда выступаю, люблю к людям подходить близко, выводить их на сцену, общаться. У меня всегда есть контакт с публикой, мне не нравится работать отстраненно. Я люблю свою публику, очень скучаю. Для меня эти пять месяцев карантина были испытанием. Но тем не менее я успела выпустить клип на песню "Хіт цього літа". В него вошли кадры, снятые раньше в Доминикане, съемки из Софии. Я готовлю два альбома с песнями на украинском и русском языках.

ВИДЕО

Видео: KATERYNA BUZHYNSKA Official / YouTube

– Вы сказали, что любите с публикой общаться. Но были ситуации, когда поклонники перегибали палку. Вас ведь преследовала фанатка?

– Меня не только фанатка, а и мужчины-фанаты преследовали. Но самая страшная история была лет 20 назад. Я тогда еще была замужем за продюсером Юрием Квеленковым. Мы с ним ехали на автомобиле, он случайно задел одного мужчину. Тот решил отомстить: он сделал самодельное устройство, из которого стрелял по нам. Этот человек целился в меня, чтобы сделать как можно больнее Юрию. Но, слава богу, что Юра десантник и вовремя среагировал. Он накрыл меня собой, и пуля прошла мимо нас. Было очень страшно. Этого человека впоследствии привлекли к уголовной ответственности.

Были еще мужчины, которые приезжали на концерты, привозили очень дорогие цветы, а потом требовали взаимности. Писали: "Я последние деньги отдал, купил 300 роз, а ты на меня даже не посмотрела". Я говорю: "Я же не просила, могу вернуть эти цветы". Мне привозили дорогие подарки, но я их не принимала, потому что за все нужно рассчитываться. Очень часто звонили. Но уже после того, как я вышла замуж за Диму, успокоились.

– А девушку-преследовательницу удалось остановить?

– Та девушка звонила моим друзьям и родственникам, представлялась моей сестрой. Просила подарки, деньги, всех доставала, писала моему пиарщику, гримеру, коллективу, балету. Выясняла, где я нахожусь, чем занимаюсь. Я звонила ее маме с просьбой успокоить ребенка.

– Так это была девочка-подросток?

– Ей было 27 лет, но у нее проблемы с психикой. Она пыталась взломать мои страницы в соцсетях. Пришлось обращаться в киберполицию. Только после этого фанатка успокоилась.

Были концерты, на которые приглашали молодых популярных, успешных артисток и на фуршетах заставляли пить. Предлагали звания и квартиры. Некоторые соглашались





Фото предоставлено Екатериной Бужинской

– Совсем недавно прогремел скандал с голливудским продюсером Харви Вайнштейном, которого актрисы массово обвинили в харрасменте. Вы сталкивались с сексуальными домогательствами на работе?

– Слава богу, такого, чтобы меня шантажировали интимной связью, не было. Я рано вышла замуж, и мой муж меня от всего этого оберегал. Хотя очень известные мужчины, почти первые лица страны, не останавливались перед тем, что я замужем. И я так аккуратненько, чтобы не обидеть, говорила: "Нет, извините, я примерная супруга, люблю своего мужа". Они предлагали и звания, и квартиры. Были концерты, на которые приглашали молодых популярных, успешных артисток и на фуршетах заставляли пить. Я говорила, что беременна, или объясняла, что просто приехала на выступление. Была ситуация, когда один человек чуть ли не силой заставлял меня пить. Я встала из-за стола, сказала: "Пожалуйста, я уезжаю. Если нужно, я заплачу неустойку, но унижать меня не нужно". Это стало известно, и в узких кругах говорили: "Бужинскую можно повесить на доску почета. Она в этих делах не замешана".

– То есть рассчитывали опоить, а потом склонять непонятно к чему, или, точнее, понятно к чему…

– Да, предлагать звания и квартиры. Я знаю, кто согласился, но это неэтично. Я никогда не буду называть фамилии. Каждый сам принимает решения в своей жизни. Для кого-то это норма вещей. Для меня было оскорблением.

– То есть у нас многие певицы соглашаются на такие предложения?

– Это было 15 лет назад. Соглашались, да. Хотя 15 лет назад. В целом, такого разврата и грязи, как сейчас, не было. Голую попу в социальных сетях никто не показывал. Сейчас это доступно и в порядке вещей.

– В одном из интервью вы сказали, что вас мало показывают по телевидению. Почему так?

– Меня звали на проект "Танцы со звездами". Но у меня травма руки. Доктор запретил участвовать в этом шоу. Говорит: "Ты поучаствуешь, получишь славу, засветишься. А что с рукой будем делать?". Когда мы снимали клип "Лед" в 1999 году с Максимом Паперником, царство ему небесное, еще не было всех компьютерных технологий. И чтобы показать лед, мороз, холод, мы снимали в морозильной камере. В то время как вся съемочная группа была в дубленках, шапках, рукавицах, я была обмотана целлофановой пленкой. У меня случилось обморожение. Я потеряла сознание. Когда очнулась, продюсер и супруг положили меня в теплую воду в ванную, а этого категорически делать было нельзя! Я его не виню, он не знал, но с тех пор у меня начались проблемы.

ВИДЕО

Видео: Роман Калин / YouTube

– Это невозможно вылечить?

– Нет. Тогда был сильнейший стресс для организма, шок. С тех пор я в таких клипах не снимаюсь. А тогда я была юной девочкой и не знала, чем подобное может обернуться. Я поэтому и детям своим говорю: "Больше никаких артистов в семье у нас не будет. Алена, ты хочешь быть писательницей? Прекрасно! Катюша – ветеринаром? Чудесно!". Димочка хочет быть полицейским. Он у нас защитник. Животных спасает, детей на площадке разнимает. Борец за справедливость! Пусть выбирают такие профессии, но не сцену. Хотя в семье у нас все поют. Я мечтаю, что, когда закончится карантин, и Виталий и Светлана Билоножко будут проводить семейный фестиваль "Мелодія двох сердець", мы выйдем на сцену всей семьей.

– Вы довольны тем, как сложилась ваша карьера? Или хочется чего-то большего: например, чаще появляться на телевидении, больше концертов?

– Я довольна своей жизнью, но понимаю, что нужно постоянно работать над собой. У меня много событий в жизни происходит. В рамках международного проекта "Дети за мир во всем мире", который объединил 35 стран мира, я как "Співочий посол миру" вместе с талантливыми детьми презентовала гимн этого проекта. Мы пели на аудиенции папы римского в Ватикане, в Европарламенте, в штаб-квартире НАТО, парламенте Швейцарии. В последние годы я рекламировала бриллианты итальянского ювелирного дома и купальники израильского бренда.

Конечно, хотелось бы иметь пробивного директора или менеджера, который мог бы попросить, подойти, договориться. В данный момент я ищу такого человека. Но я хочу, чтобы он любил мое творчество. Самые успешные тандемы – семейные или когда есть любовные отношения, когда мужчина ради своей артистки готов на все.

Когда мы с Юрием развелись, он пытался весь репертуар у меня отнять. Я, будучи добрым и светлым ребенком, влюбилась, думая, что это навсегда, а он меня срезал под корень

Фото предоставлено Екатериной Бужинской

– Но когда такие тандемы рушатся, бывает особенно больно. И часто как минимум возникают споры относительно прав на песни. У вас ведь так было с Квеленковым?

– Да. Когда мы с Юрием развелись, он пытался весь репертуар у меня отнять. Но меня поддержали авторы песен, и ему не удалось этого сделать. Он пытался меня очернить, полностью перечеркнуть. Он для меня много сделал, он хороший музыкант, человек, который привил мне музыкальный вкус. Как раз он пробивал стены, и я не боялась ничего. Моя работа была в том, чтобы хорошо выглядеть, петь, танцевать, выступать. Я давала по два-три концерта в день, конечно, очень сильно уставала. Бывало, что не успевала поесть. Все соки из меня он выжимал. Когда мы расстались, он хотел, чтобы я исчезла, но не получилось.

– Он пытался после развода с вами возобновить общение, инициировал контакт после расставания?

– Когда я получила звание народной артистки, он порадовался. Я же его детище, он меня с 16 лет взращивал. Все равно он ассоциируется со мной, я – с ним. Определенный отрезок жизни мы прошли вместе. Я благодарна Юре – он многому меня научил. В какой-то мере меня поломал, делал мне больно. Все люди диву давались, как в 20 лет я могу петь "Балладу о фигурном катании" ("Лед") так, что у всех людей в зале шли мурашки. А потому что я это пережила: его измены, предательства, унижения, боль эту всю. Я, будучи добрым и светлым ребенком, влюбилась, думая, что это навсегда, а он меня срезал под корень. Ну ничего, я восстановилась. Удержалась, как стойкий оловянный солдатик.

– Он и физическое насилие в отношении вас применял?

– Ну, по-разному было. Да.

– Но вы не думали куда-то обращаться за защитой?

– Я боялась. Он мне запретил общаться с мамой. Но мы сейчас много говорим о нем. Я на него зла не держу. Простила. Желаю, чтобы у него все сложилось. Недавно он приглашал меня в Обухов на концерт. Я сказала, что когда все восстановится [после карантина], возможно, я приеду с концертом.

– Он прощения у вас попросил?

– Нет.

– Ждете?

– Нет. А зачем? Столько времени прошло. У нас было и много радости, побед, был сильный творческий тандем. Я хочу сказать ему, наоборот, спасибо за то, что все так случилось. У меня сейчас молодой муж. Мы ровесники. У меня прекрасные дети, а Юра не хотел детей. И что бы было дальше? Он бы меня домучил до 40 лет. А как дальше? Вы представляете: мне сейчас 41, а ему на 20 лет больше. Мне всегда нравились зрелые мужчины. Но с мужем-ровесником мы больше на одной волне.

– Вы обладательница звания народной артистки Украины. В этом году как раз недавно вручали государственные звания. В сети критику вызвало то, что Потап получил звание заслуженного артиста Украины. Как считаете вы, заслужил ли он такой титул?

– Он вошел в историю украинской музыки и культуры. Конечно же, внес свой определенный вклад. Как и я. Я хочу сказать, что песню "Україна – це ми", которую написали Юрий Рыбчинский и Никола, включили в хрестоматию, ее дети изучают в школе. А наши песни "Як у нас на Україні", "Духмяна ніч"! Это уже золотой фонд музыки.

– Так вот в сети и возмущались, что звание заслуженного артиста и песни вроде "Пырышки –пупырышки", – не соответствуют…

– Я думаю, президенту виднее, кому давать звание. Алексея я поздравила. И считаю, что он получил звание заслуженно.

– С кем вы поддерживаете дружеские отношения в украинском шоу-бизнесе?

– С Павлом Зибровым, Иво Бобулом, Наталкой Карпой, Петей Черным, Ириной Билык, Билоножками, Аллой Кудлай, Ниной Матвиенко.

– Вы с Ани Лорак учились у одного педагога, обе из Черновцов, часто выступали в одних концертных программах. Вы были дружны?

– Мы землячки, были в хороших отношениях, но подругами не были. Всегда следили за творчеством друг друга, общались.

– Как вы отнеслись к тому, что она переехала в РФ и там карьеру строит?

– Давайте я не буду комментировать, потому что я не хочу никого обидеть. Это будет неправильно, неэтично. Могу сказать одно: это талантливая от бога певица. Самородок.

– У вас есть дуэтная песня со Стасом Михайловым. Вы поддерживаете с ним связь?

– Со Стасом нет. Можем с его супругой Инной общаться в Instagram. Песня "Королева вдохновения", которую мы записали со Стасом, это гимн всем прекрасным женщинам. У меня также вышли авторские духи под таким названием. Мы создали их формулу вместе с парфюмером из Женевы Жаном Освальдом Паскалем. Я хотела, чтобы этот парфюм смогли купить женщины разных профессий, которые не очень много зарабатывают. Хотела, чтобы качество было французским, а цена – народной. И у нас получилось. Это подтверждают очень хорошие продажи. В конце осени выйдет еще один аромат. Он будет называться "Катя".

Муж полностью обеспечивает нашу общую жизнь: питание, проживание, а то, что касается моей работы, – я сама

Фото предоставлено Екатериной Бужинской

– Какие процедуры по уходу за собой вы применяете?

– Когда я была в Болгарии, был только домашний уход: маска, очищение, патчи под глаза. Но я поняла, что все-таки пора делать и более серьезные процедуры. По возвращении в Украину впервые в жизни попробовала аппаратную косметологию. Я вообще не любитель что-то колоть – мне больно, делаю это через силу. Недавно попробовала также процедуру для улучшения тонуса кожи и EMS – для тела. Она используется, когда нет свободного времени. Человек за 20 минут получает результат двухчасовой тренировки в спортзале. Я ощутила, что кожа стала плотнее, тургор улучшился. Но мне кажется, что обычные занятия в спортзале лучше.

– Сколько времени и денег уходит на поддержание красоты?

– Когда у меня съемки, не получается много времени уделять себе. Когда я приезжаю домой, смываю макияж, наношу увлажняющие кремы и маски. Я не из тех, у кого, если появилась морщинка, это трагедия жизни. Я к этому отношусь спокойно. Рада, что супруг говорит всегда, что я для него самая красивая. Базовый уход за собой ничего особо не стоит. Маски, кремы – это не так дорого. Спасибо родителям, у меня неплохая генетика. Чтобы быть красивой, женщина должна высыпаться, пить много воды, есть полезную пищу. Я не сижу на диетах, могу себе позволить есть все. Белок обязателен. Я без мяса не могу. Перед конкурсами всегда ела отварную курицу с лимоном. У меня должна быть в голосе сила, мощь. Как поел – так и спел.

– В условиях карантина уже есть запланированные концерты?

– Да. Запланирован концерт ко Дню Независимости в Киеве. Но я жду, что их станет больше как можно быстрее. Мне это необходимо. В том числе финансово. Трое детей, две няни, лагерь для Аленки, жизнь в Европе – все это недешево. И в Украине запись песен, пошив костюмов требуют затрат. Я сама обеспечиваю себя. Вкладываю сама в свое творчество.

– У вас с мужем не общий бюджет?

– Нет. У него свои деньги, у меня – свои. В Европе так живут. Они считают, что мужчина должен обязательно обеспечивать детей, а женщину – не обязательно. Муж полностью обеспечивает нашу общую жизнь: питание, проживание, а то, что касается моей работы, – я сама. Я экспериментирую с образами, костюмами. И чтобы обеспечивать этот уровень, нужны определенные вложения.

– В Болгарии, на родине супруга, вас знают как певицу?

– Меня не очень знают в Болгарии как певицу, но я несколько раз выступала в сборных концертах на главной сцене страны. И новый клип "Хіт цього літа" показывали в эфире популярного канала. Люди хорошо отреагировали. Мне предложили перевести песню на английский и болгарский языки. Когда я гастролировала с европейским туром в 2015 году, меня чудесно принимали. Концерты проходили в Софии, Риме, Праге, Будапеште, Мадриде, Барселоне. Это был благотворительный тур: полученные средства мы передали семьям погибших в зоне АТО.