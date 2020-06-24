"Наконец-то пришел этот момент". Бужинская впервые показала своих повзрослевших детей-двойняшек

Украинская певица Екатерина Бужинская родила двойню в декабре 2016 года. Ранее певица показывала сына Дмитрия и дочь Екатерину только со спины.

Бужинская: Детки подросли и мы решили показать их публике Фото: buzhynska / Instagram

Украинская певица Екатерина Бужинская на своей странице в Instagram разместила серию фото, на которых запечатлена вместе с мужем Димитаром Стойчевым и детьми – четырехлетними двойняшками Дмитрием и Екатериной.

"Последние два года у меня постоянно спрашивали: "Катя, когда ты уже покажешь, как выглядят твои малыши Дима и Катюша?" Наконец-то пришел этот момент. Детки подросли и мы с мужем решили показать их публике", – подписала певица публикацию.

Бужинская вышла замуж за Димитара Стойчева в апреле 2014 года. Это второй официальный брак в биографии певицы. Ранее она была замужем за продюсером Юрием Квеленковым, от которого родила дочь Елену.

Стойчев и Бужинская стали родителями в декабре 2016 года – певица родила супругу двойню.

Ранее Бужинская публиковала в соцсетях снимки своих детей, фотографируя их со спины.