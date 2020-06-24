"Наконец-то пришел этот момент". Бужинская впервые показала своих повзрослевших детей-двойняшек

Украинская певица Екатерина Бужинская на своей странице в Instagram разместила серию фото, на которых запечатлена вместе с мужем Димитаром Стойчевым и детьми – четырехлетними двойняшками Дмитрием и Екатериной.
"Последние два года у меня постоянно спрашивали: "Катя, когда ты уже покажешь, как выглядят твои малыши Дима и Катюша?" Наконец-то пришел этот момент. Детки подросли и мы с мужем решили показать их публике", – подписала певица публикацию.
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Моі * друзі,знаи * омі та підписники останні 2 роки постіи * но питали:»Катю,ну коли вже ти покажеш ,як виглядають твоі * малята Дмитрик і Катеринка?»Нарешті прии * шов цеи * момент!)Дітки підросли і ми з чоловіком вирішили показати і * х широкому загалу.З Богом!Ексклюзивне інтерв‘ю читаи * те в журналі «Телескоп».Вже у продажу!foto @tatyana.choh make,hair @alex_gan_stylist @yaroslava_rozhok #журналтелескоп #бужинская #бужинська #семья #любимыедети #любовь #интервью #фотосессия #familylook #певица #народнаяартистка #маматроих
Бужинская вышла замуж за Димитара Стойчева в апреле 2014 года. Это второй официальный брак в биографии певицы. Ранее она была замужем за продюсером Юрием Квеленковым, от которого родила дочь Елену.
Стойчев и Бужинская стали родителями в декабре 2016 года – певица родила супругу двойню.
Ранее Бужинская публиковала в соцсетях снимки своих детей, фотографируя их со спины.