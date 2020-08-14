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14 августа, 2020
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бужинская рассказала о покушении на нее: Этот человек целился в меня. Было очень страшно

Украинская певица Екатерина Бужинская в эксклюзивном интервью изданию "ГОРДОН" призналась, что 20 лет назад в нее стрелял мужчина.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бужинская: Этот человек сделал самодельное устройство, из которого стрелял по нам
Бужинская: Этот человек сделал самодельное устройство, из которого стрелял по нам
Фото: Екатерина Бужинская / Facebook

Народная артистка Украины Екатерина Бужинская в эксклюзивном интервью изданию "ГОРДОН" рассказала, как стала объектом мести некоего мужчины ее бывшему мужу, продюсеру Юрию Квеленкову.

"Самая страшная история была лет 20 назад. Я тогда еще была замужем за продюсером Юрием Квеленковым. Мы с ним ехали на автомобиле, он случайно задел одного мужчину. Тот решил отомстить: он сделал самодельное устройство, из которого стрелял по нам", – рассказала певица.

По ее словам, под угрозой оказалась именно она.

"Этот человек целился в меня, чтобы сделать как можно больнее Юрию. Но слава богу, что Юра десантник и вовремя среагировал. Он накрыл меня собой, и пуля прошла мимо нас. Было очень страшно. Этого человека впоследствии привлекли к уголовной ответственности", – отметила исполнительница.

Полный текст интервью Бужинской изданию "ГОРДОН" можно прочитать здесь.

Екатерина Бужинская родилась 13 августа 1979 года в Норильске (РФ). В 1998 году она получила Гран-при на "Славянском базаре". В 2015 году Бужинскую удостоили звания народной артистки Украины.

Теги: покушение, угрозы, Екатерина Бужинская, певица, интервью, эксклюзив, продюсер
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