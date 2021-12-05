Cardi B стала креативным директором Playboy и показала пышную грудь в экстремальном декольте

Образ хип-хоп-певицы был дополнен массивной цепочкой с кулоном в виде кролика и клатчем с надписью Playboy. Фото были сделаны на мероприятии по случаю ее назначения креативным директором эротического журнала для мужчин.

"Ты кролик?" – подписала она публикацию, которая собрала больше 4 млн лайков и 22 тыс. комментариев.

"Бомба", – прокомментировала thefashionfreakk.

"Плохой кролик", – написал bobbylytes.

"Ох, она прекрасна, прекрасна", – отметила vibes_unmatched.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cardi B (@iamcardib)