Бульвар Шоубиз
 
05 декабря, 2021
 
Новости

Cardi B стала креативным директором Playboy и показала пышную грудь в экстремальном декольте

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Cardi B: Ты кролик?
Cardi B: Ты кролик?
Фото: iamcardib / Instagram

29-летняя американская хип-хоп-певица Cardi B 4 декабря на своей странице в Instagram опубликовала серию фото, на которых запечатлена в облегающем мини-платье, декорированном стразами, с глубоким декольте.

Образ хип-хоп-певицы был дополнен массивной цепочкой с кулоном в виде кролика и клатчем с надписью Playboy. Фото были сделаны на мероприятии по случаю ее назначения креативным директором эротического журнала для мужчин.

"Ты кролик?" – подписала она публикацию, которая собрала больше 4 млн лайков и 22 тыс. комментариев.

"Бомба", – прокомментировала thefashionfreakk.

"Плохой кролик", – написал bobbylytes.

"Ох, она прекрасна, прекрасна", – отметила vibes_unmatched.

Контекст:

Cardi B (настоящее имя Белкалис Марленис Альманзар) родилась 11 октября 1992 года в Бронксе. Она обрела популярность после публикаций юмористических скетчей в Vine и Instagram.

Ее дебютный сольный альбом Invasion of Privacy, вышедший в 2018 году, выиграл "Грэмми" в номинации "Лучший рэп-альбом", делая Cardi B единственной женщиной, которой удалось выиграть в данной номинации с сольным альбомом.

2 декабря хип-хоп-певица была назначена креативным директором Playboy. Cardi B будет отвечать за контент онлайн-издания, а также рекламные коллаборации с брендами – выпуск коллекций одежды и товаров для сексуального здоровья.

С 20 сентября 2017 года Cardi B замужем за рэпером Offset, с которым встречалась несколько месяцев до их свадьбы. У пары двое детей – дочь Калче Киари Сэфас (2018) и сын (2021).

Теги: Playboy, певица, журнал, Cardi B, грудь, назначение, декольте
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Кульпа: В Украине уже не работает консенсус – "мы не обижаемся, что вы воруете, а мы не обижаемся, что вы не платите налогов"
Кульпа: В Украине уже не работает консенсус – "мы не обижаемся, что вы воруете, а мы не обижаемся, что вы не платите налогов"
Елена ПОСКАННАЯ
  Гордон: Зеленский меня предал. И точно так же он предаст всех остальных
  Гордон: Зеленский меня предал. И точно так же он предаст всех остальных
Дмитрий ГОРДОН
  Грозев: В Кремле есть список смерти
  Грозев: В Кремле есть список смерти
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Умер основатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн
Умер основатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн
Cardi B стала креативным директором Playboy и показала пышную грудь в экстремальном декольте
Cardi B стала креативным директором Playboy и показала пышную грудь в экстремальном декольте
"Максим, серьезно?", "Волочкова №2". Галкин сделал необычный педикюр и показал фото
"Максим, серьезно?", "Волочкова №2". Галкин сделал необычный педикюр и показал фото
"Невероятно красивые девочки". Ани Лорак умилила сеть новогодним фото с дочерью
"Невероятно красивые девочки". Ани Лорак умилила сеть новогодним фото с дочерью
Принц Уильям рассказал, какую песню они пели в машине с принцессой Дианой, когда та везла их с братом в школу
Принц Уильям рассказал, какую песню они пели в машине с принцессой Дианой, когда та везла их с братом в школу
"Кошка меняет кожу", "Это вообще законно?" Maruv сняла платье перед камерой
"Кошка меняет кожу", "Это вообще законно?" Maruv сняла платье перед камерой
"Мое тело полнее". Тайра Бэнкс в купальнике продемонстрировала лишний вес
"Мое тело полнее". Тайра Бэнкс в купальнике продемонстрировала лишний вес
В сеть попали фото возлюбленной Леонардо ДиКаприо с округленным животом
В сеть попали фото возлюбленной Леонардо ДиКаприо с округленным животом
"Такое счастье видеть, как она уплывает". Супермодель Бундхен спасла морскую черепаху
"Такое счастье видеть, как она уплывает". Супермодель Бундхен спасла морскую черепаху
Тимофей Милованов женился на своей коллеге
Тимофей Милованов женился на своей коллеге
"Люди в очередной раз стали жертвой чудо-монтажа". Огневич опять рассказала о хейте из-за шоу "Холостячка"
"Люди в очередной раз стали жертвой чудо-монтажа". Огневич опять рассказала о хейте из-за шоу "Холостячка"
"О, сиська выпала", "Так и по девочкам можно пойти". Астафьева полностью обнажила грудь
"О, сиська выпала", "Так и по девочкам можно пойти". Астафьева полностью обнажила грудь
"Мы еще Вову не приняли, а уже Миша", "Любимых, как листов на березе". Волочкова показала нового мужчину
"Мы еще Вову не приняли, а уже Миша", "Любимых, как листов на березе". Волочкова показала нового мужчину
Победитель "Голосу країни" Сасанчин женился на своей беременной девушке
Победитель "Голосу країни" Сасанчин женился на своей беременной девушке
"Что не так с бабушкой?" На новых снимках Мадонну раскритиковали за злоупотребление Photoshop
"Что не так с бабушкой?" На новых снимках Мадонну раскритиковали за злоупотребление Photoshop
Лидер группы Maroon 5 Адам Левин сделал тату на лице. Фото показала его жена
Лидер группы Maroon 5 Адам Левин сделал тату на лице. Фото показала его жена
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS