Беременная Cardi B позировала топлес в объятиях мужа

Cardi B и Offset поженились в сентябре 2017 года Фото: iamcardib / Instagram

Певица позирует в кадре, прикрывая обнаженную грудь руками.

"Мы слушали друг друга, общались, молились, а затем Бог благословил нас и нашу семью еще одним маленьким благословением. Мы готовы и так счастливы! Большое спасибо всем за поздравления и наилучшие пожелания", – написала артистка.

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