Беременная Cardi B позировала топлес в объятиях мужа

Певица позирует в кадре, прикрывая обнаженную грудь руками.
"Мы слушали друг друга, общались, молились, а затем Бог благословил нас и нашу семью еще одним маленьким благословением. Мы готовы и так счастливы! Большое спасибо всем за поздравления и наилучшие пожелания", – написала артистка.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Cardi B и Offset поженились в сентябре 2017 года. У пары есть дочь Калче Киари Сэфас (2018).
В конце 2018 года супруги объявили о расставании, но спустя время помирились.
28 июня 2021 года стало известно, что Cardi B ждет второго ребенка.