В клипе, снятом украинским режиссером, Cardi B станцевала тверк на надгробной плите. Видео
Американская хип-хоп-певица Cardi B 5 февраля на своем канале в YouTube презентовала клип на трекUp, режиссером которого стала украинский клипмейкер Таню Муиньо. По сюжету певица поет на могиле 2020 года, а в одном из фрагментов ролика исполняет тверк на надгробии. Для украинского режиссера это не первый опыт работы с зарубежными артистами. Ранее Таню Муиньо сняла клип для американской певицы Кэти Перри и испанской артистки Росалии.
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