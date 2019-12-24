"Цей сніг". София Егорова презентовала трек. Аудио
Украинская певица София Егорова на своем YouTube-канале выпустила песню "Цей сніг". "Я дарю эту песню каждому, потому что она заряжена счастьем и теплом. Желаю, чтобы в Новом году ваша жизнь была преисполнена яркими красками, а самые заветные мечты осуществлялись", – сказала певица. По ее словам, это композиция о любви, которая возникает неожиданно и перехватывает дыхание. "О любви, от которой сердце неистово колотится, а все вокруг замирает. В такие моменты кажется, что проблемы оставляют тебя, а во всем мире есть только ты и твой любимый человек. И все это происходит в атмосфере зимнего города", – прокомментировала премьеру певица. В декабре 2019 года Егорова представляла Украину на международном конкурсе Riga Symphony и получила четыре награды.
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