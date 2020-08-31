Champagne Problems. Кэти Перри в новом клипе показала фигуру до беременности. Видео
Американская певица Кэти Перри на своем YouTube-канале презентовала клип на композицию Champagne Problems. Ролик снимали еще до беременности певицы, недавно ставшей мамой. "Послушайте Champagne Problems, чтобы вернуть себе тело, каким оно было до рождения ребенка", – призвала Перри в Instagram. Как таковой сюжет в клипе отсутствует. Перри предстала в кадре в золотистом платье и с украшением из стразов на голове. Песня Champagne Problems вошла в альбом Перри Smile, релиз которого состоялся 28 августа 2020 года.
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