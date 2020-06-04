Чарльз назвал выздоровление после заражения COVID-19 везением

Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз заявил, что человечество ждут более масштабные эпидемии, если люди не будут бережно относиться к окружающей среде.

25 марта принц Чарльз сдал положительный тест на коронавирус, но уже на следующий день приступил к работе Фото: ЕРА

Принц Уэльский Чарльз впервые после выздоровления от коронавируса прокомментировал свое отношение к пандемии и перенесенному заболеванию, дав интервью изданию Sky News по видеосвязи.

По словам принца Чарльза, если люди не изменят отношения к окружающей среде, человечество ждут более глобальные пандемии по сравнению с нынешней.

Он назвал везением свое выздоровление после заражения коронавирусом, подчеркнув, что ему "все сошло с рук". При этом принц Чарльз выразил сочувствие тем семьям, которые потеряли близких во время пандемии.

Lots more to come tomorrow on @SkyNews #AfterThePandemic but here’s a preview clip of my interview with the #PrinceofWales talking about having #Coronavirus and why he thinks we could see more pandemics in the future if we don’t tackle climate change and the loss of biodiversity pic.twitter.com/lqXLQKjQmS — Rhiannon Mills (@SkyRhiannon) June 3, 2020

25 марта принц Чарльз сдал положительный тест на коронавирус, после чего самоизолировался в шотландской резиденции Биркхолл. Как сообщили представители Кларенс-хаус, уже на следующий день принц приступил к работе, а его самочувствие характеризовалось как удовлетворительное.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Джонса Хопкинса по состоянию на 4 июня, в мире коронавирусной инфекцией заразились 6,5 млн человек, число умерших составило более 386 тыс.

В Великобритании зарегистрировано более 281 тыс, человек, зараженных коронавирусом, из которых около 40 тыс. умерли.