Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
04 июня, 2020
 
Новости

Чарльз назвал выздоровление после заражения COVID-19 везением

Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз заявил, что человечество ждут более масштабные эпидемии, если люди не будут бережно относиться к окружающей среде.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
25 марта принц Чарльз сдал положительный тест на коронавирус, но уже на следующий день приступил к работе
25 марта принц Чарльз сдал положительный тест на коронавирус, но уже на следующий день приступил к работе
Фото: ЕРА

Принц Уэльский Чарльз впервые после выздоровления от коронавируса прокомментировал свое отношение к пандемии и перенесенному заболеванию, дав интервью изданию Sky News по видеосвязи. 

По словам принца Чарльза, если люди не изменят отношения к окружающей среде, человечество ждут более глобальные пандемии по сравнению с нынешней. 

Он назвал везением свое выздоровление после заражения коронавирусом, подчеркнув, что ему "все сошло с рук". При этом принц Чарльз выразил сочувствие тем семьям, которые потеряли близких во время пандемии. 

25 марта принц Чарльз сдал положительный тест на коронавирус, после чего самоизолировался в шотландской резиденции Биркхолл. Как сообщили представители Кларенс-хаус, уже на следующий день принц приступил к работе, а его самочувствие характеризовалось как удовлетворительное.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Джонса Хопкинса по состоянию на 4 июня, в мире коронавирусной инфекцией заразились 6,5 млн человек, число умерших составило более 386 тыс.

В Великобритании зарегистрировано более 281 тыс, человек, зараженных коронавирусом, из которых около 40 тыс. умерли. 

Теги: Великобритания, принц Чарльз, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Хржановский: Бабий Яр – проклятое место. И важнейшая задача проекта – снять это проклятие
  Хржановский: Бабий Яр – проклятое место. И важнейшая задача проекта – снять это проклятие
Дмитрий ГОРДОН
Записки бывшего подполковника КГБ: Провальная вербовка писателя Войновича
Записки бывшего подполковника КГБ: Провальная вербовка писателя Войновича
Владимир ПОПОВ
Какие страны после карантина открывают границы для туристов из Украины. Список обновляется
Какие страны после карантина открывают границы для туристов из Украины. Список обновляется
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS