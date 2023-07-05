Чарльзу III в Шотландии вручили королевские драгоценности

Корона из золота и серебра, которую вручили Чарльзу III, весит более 1,5 кг Фото: The Royal Family / Facebook

В шествии приняли участие также более 700 военнослужащих Королевского флота, британской армии и Королевских военно-воздушных сил.

Чарльз III получил корону, скипетр и меч, которые являются частью королевских регалий Шотландии.

Отмечается, что корона из золота и серебра весом более 1,5 кг была изготовлена для короля Якова V. Он появился в ней впервые на публике в 1540 году.

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Также на национальной благодарственной службе в соборе Святого Джайлза был представлен новый меч, названный в честь покойной королевы Елизаветы II.

После салюта в Эдинбургском дворце, запущенного из 21 пушки, королевская процессия вернулась во дворец Голирудхаус.

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Завершением церемонии стал пролет группы самолетов Королевских ВВС "Красные стрелы".

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