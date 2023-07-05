Чарльзу III в Шотландии вручили королевские драгоценности

В шествии приняли участие также более 700 военнослужащих Королевского флота, британской армии и Королевских военно-воздушных сил.
Чарльз III получил корону, скипетр и меч, которые являются частью королевских регалий Шотландии.
Отмечается, что корона из золота и серебра весом более 1,5 кг была изготовлена для короля Якова V. Он появился в ней впервые на публике в 1540 году.
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Также на национальной благодарственной службе в соборе Святого Джайлза был представлен новый меч, названный в честь покойной королевы Елизаветы II.
После салюта в Эдинбургском дворце, запущенного из 21 пушки, королевская процессия вернулась во дворец Голирудхаус.
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Завершением церемонии стал пролет группы самолетов Королевских ВВС "Красные стрелы".
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Принц Чарльз унаследовал трон после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет.
Коронация короля Чарльза III и королевы Камиллы состоялась 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве.