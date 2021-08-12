"Чем старше женщина, тем вкуснее борщ!" 56-летняя Алена Апина оголила грудь и ноги

"Поспорила тут с одним человеком, что при желании хоть завтра смогу получить не 97 с копейками тысяч подписчиков, а прямо сразу 100! Но я всегда за качество…" – подписала снимок певица, уточнив, что хотела бы "без накрутки и прочей приблуды, а по-честному" набрать 100 тыс. подписчиков к своему дню рождения, 23 августа.

За пару часов пост Апиной набрал больше 1,2 лайков.

"Если ножки раздвинуть, то прямо сразу [можно набрать подписчиков]", – посоветовал певице пользователь с ником shrek_17_7.

"Без одежды быстро наберете", – считает ritavi054.

"Ну, давай тогда, больше сисек показывай", – потребовал vladimirgloushakov.

"Чем старше женщина, тем вкуснее борщ! Красавица!" – прокомментировал andreybelov1976.

View this post on Instagram A post shared by Alena Apina (@neapina)