Бульвар Шоубиз
 
12 августа, 2021
 
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"Чем старше женщина, тем вкуснее борщ!" 56-летняя Алена Апина оголила грудь и ноги

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Апина хочет к своему дню рождения, 23 августа, набрать 100 тыс. подписчиков в соцсети
Апина хочет к своему дню рождения, 23 августа, набрать 100 тыс. подписчиков в соцсети
Фото: neapina / Instagram

Российская певица Алена Апина выложила в Instagram свое фото, на котором позирует с оголенной грудью. Соски 56-летней артистки прикрывает расстегнутая рубашка.

"Поспорила тут с одним человеком, что при желании хоть завтра смогу получить не 97 с копейками тысяч подписчиков, а прямо сразу 100! Но я всегда за качество…" – подписала снимок певица, уточнив, что хотела бы "без накрутки и прочей приблуды, а по-честному" набрать 100 тыс. подписчиков к своему дню рождения, 23 августа.

За пару часов пост Апиной набрал больше 1,2 лайков.

"Если ножки раздвинуть, то прямо сразу [можно набрать подписчиков]", – посоветовал певице пользователь с ником shrek_17_7.

"Без одежды быстро наберете", – считает ritavi054.

"Ну, давай тогда, больше сисек показывай", – потребовал vladimirgloushakov.

"Чем старше женщина, тем вкуснее борщ! Красавица!" – прокомментировал andreybelov1976.

Контекст:

Апина родилась 23 августа 1964 года в Саратове в семье инженера и продавщицы. Окончила Саратовское музыкальное училище по классу фортепиано. В 1988–1991 годах была солисткой популярной женской группы "Комбинация". После 1991-го начала сольную карьеру.

В январе 2021 года Апина попала в черный список Министерства культуры Украины – певица находится в базе "Миротворец" из-за неоднократных выступлений в оккупированных Крыму и Луганске. В интервью "Немецкой волне" в 2019 году она также высказывала свое отношение к аннексии Крыма: "Конечно, хочется, чтобы он был наш, и хочется, чтобы мы все это решили как-то полюбовно".

Теги: Instagram, Алена Апина, певица, фото, грудь, ноги
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