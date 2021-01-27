Апина, сидя на унитазе, рассказала о страхе перед СБУ и как проникала в Украину "тайными тропами"

Российская певица Алена Апина в обращении к СБУ заявила, что списки с целью ограничения доступа в Украину составлять бессмысленно.

Апина: Пишите ваши дурные списки, мы все равно будем любить друг друга Фото: neapina / Instagram

Российская певица Алена Апина, экс-участница группы "Комбинация", на своей странице в Instagram опубликовала обращение к Службе безопасности Украины (СБУ).

"Наш ответ СБУ и другим самым умным!" – такой подписью она сопроводила пост.

Ролик певица сняла в туалете.

"Я боюсь, боже мой, я теперь враг Украины! Люди, которые пишут списки, вы дураки редкостные", – заявила певица.

Она вспомнила, как три года назад через Кишинев (Молдова) попала в Одессу и дала там концерт.

"Вот, видите, унитаз, сейчас сяду и буду бояться. Люди, кто там пишет эти списки, дураки же вы редкостные! Я три года назад проникла в вашу прекрасную страну через Кишинев, тайными тропами. Это был прекрасный концерт, который я до сих пор не могу забыть", – заявила Апина.

Исполнительница отметила, что списки составлять бесполезно.

"Пишите ваши дурные списки, мы все равно будем любить друг друга. Наше поколение все равно будет чувствовать себя птицами из одного гнезда, мы выросли на одних мультиках, смотрели одни фильмы, любили и чудили под одни и те же песни", – заявила Апина.

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Алена Апина попала в "черный список" Министерства культуры Украины.

Певица находится в базе "Миротворец" из-за неоднократных выступлений в оккупированных Крыму и Луганске. В интервью "Немецкой волне" в 2019 году она также высказывала свое отношение к аннексии Крыма, называя его "нашим и не нашим".