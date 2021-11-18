Четырехлетний сын 58-летнего футболиста Гэри Стивенса умер от рака

"Все в "Эвертоне" глубоко опечалены, узнав, что четырехлетний сын Гэри Стивенса, Джек, скончался после мужественной борьбы с лейкемией. Мы думаем о Гэри и его семье в это невероятно печальное время", – говорится в публикации.
Таблоид The Sun сообщает, что онкозаболевание было выявлено у сына футболиста полтора года назад, он прошел курс лечения, но в сентябре этого года случился рецидив. Издание Liverpool Echo News отмечает, что у сына футболиста было редкое онкозаболевание – ювенильный миеломоноцитарный лейкоз, от которого страдают маленькие дети.
Ранее клуб "Эвертон" и отец ребенка искали для него доноров стволовых клеток.
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Гэри Стивенс – английский футболист, участник чемпионатов мира 1986 и 1990 годов и чемпионата Европы 1988 года. Он завершил карьеру в 1998 году в клубе "Транмир Роверс", за который выступал на протяжении четырех лет.
Сейчас Стивенс вместе с женой Луизой и двумя сыновьями проживает в Австралии.