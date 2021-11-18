Четырехлетний сын 58-летнего футболиста Гэри Стивенса умер от рака

У сына Стивенса полтора года назад выявили редкое заболевание крови Фото: Blueheart 1872 / Facebook

"Все в "Эвертоне" глубоко опечалены, узнав, что четырехлетний сын Гэри Стивенса, Джек, скончался после мужественной борьбы с лейкемией. Мы думаем о Гэри и его семье в это невероятно печальное время", – говорится в публикации.

Таблоид The Sun сообщает, что онкозаболевание было выявлено у сына футболиста полтора года назад, он прошел курс лечения, но в сентябре этого года случился рецидив. Издание Liverpool Echo News отмечает, что у сына футболиста было редкое онкозаболевание – ювенильный миеломоноцитарный лейкоз, от которого страдают маленькие дети.

Ранее клуб "Эвертон" и отец ребенка искали для него доноров стволовых клеток.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Everton (@everton)