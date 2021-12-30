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30 декабря, 2021
 
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"Что сказать? Талант". Нардеп Гончаренко умилил сеть песней Кутуньо в исполнении своего сына. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гончаренко: Специально для вас праздничный кавер от Кирюши
Гончаренко: Специально для вас – праздничный кавер от Кирюши
Фото: Олексій Гончаренко / Facebook

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко 30 декабря в Facebook разместил ролик с участием своего младшего сына Кирилла, который во время съемки под игрушечную гитару исполнил фрагмент песни Italiano vero из репертуара итальянского певца Тото Кутуньо.

"Такого исполнения Italiano vero вы еще не слышали! Специально для вас – праздничный кавер от Кирюши. Да, в песне речь идет об итальянце, но в исполнении этого украинца песня также имеет свой шарм. Ничего не имею против Тото Кутуньо, но такое исполнение мне ближе", – написал Гончаренко.

"Это так мило", – отреагировали подписчики.

"Что здесь можно сказать? Талант", – оценили вокал сына Гончаренко его фолловеры.

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/videos/1499123503796988/

Контекст:

Алексей Гончаренко родился в 1980 году в Одессе. С женой Ольгой он воспитывает двух сыновей – Алексея и Кирилла.

Алексей и Ольга познакомились в 1997 году во время учебы в Одесском государственном медицинском университете. Ольга Глова по специальности – детский врач. 

Теги: Алексей Гончаренко, дети, Тото Кутуньо, семья
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