"Что сказать? Талант". Нардеп Гончаренко умилил сеть песней Кутуньо в исполнении своего сына. Видео

Гончаренко: Специально для вас – праздничный кавер от Кирюши Фото: Олексій Гончаренко / Facebook

"Такого исполнения Italiano vero вы еще не слышали! Специально для вас – праздничный кавер от Кирюши. Да, в песне речь идет об итальянце, но в исполнении этого украинца песня также имеет свой шарм. Ничего не имею против Тото Кутуньо, но такое исполнение мне ближе", – написал Гончаренко.

"Это так мило", – отреагировали подписчики.

"Что здесь можно сказать? Талант", – оценили вокал сына Гончаренко его фолловеры.