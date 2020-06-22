Нардеп Гончаренко поделился в социальных сетях свадебными снимками

По словам 39-летнего народного депутата Алексея Гончаренко, он женился 17 лет назад.

39-летний народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook обнародовал снимки из семейного архива, на которых запечатлен вместе с женой Ольгой Глова.

"17 лет, как мы поженились. Ты делаешь мой мир лучше. Каждый день. День за днем", – подписал снимки Гончаренко.

На одном из фото они с женой запечатлены в день свадебной церемонии. На втором снимке семья Гончаренко представлена в полном составе – на фото запечатлен он с женой и двоими сыновьями.

На третьем снимке Ольга Глова позирует на фоне моря.

Супруга Гончаренко в социальных сетях проигнорировала праздничную дату. Последний пост на ее странице в Facebook датирован 17-м июня.

Алексей Гончаренко родился в в 1980 году в Одессе. С женой Ольгой он воспитывает двух сыновей.

Алексей и Ольга познакомились в 1997 году во время учебы в Одесском государственном медицинском университете. Ольга Глова по специальности – детский врач.