Клуб читателей
ГОРДОН
 
LIVE ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Видео: Алеся Бацман / YouTube

Конфликт с отцом, Янукович, Порошенко, Зеленский, Путин, Скабеева. Интервью Бацман с Гончаренко. Трансляция

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман транслируется интервью с народным депутатом от "Европейской солидарности" Алексеем Гончаренко. Программу записали накануне по Skype. Во время интервью Гончаренко говорил об отношениях с отцом – бывшим мэром Одессы Алексеем Костусевым, о своем членстве в Партии регионов и выходе из нее, о сотрудничестве с бывшими президентами Виктором Януковичем и Петром Порошенко, о нынешнем президенте Украины Владимире Зеленском, президенте РФ Владимире Путине и российской пропагандистке Ольге Скабеевой.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|

Гончаренко родился в 1980 году в Одессе. В 2002 году окончил Одесский государственный медицинский университет, несколько лет работал на станции скорой медицинской помощи. В 2002–2005 годах учился в Финансовом университете при правительстве Российской Федерации.

В 2001 году начал политическую деятельность. В 2006 году был избран в Одесский горсовет от Партии регионов, в 2010 году – в Одесский областной совет от этой же политсилы. В 2010–2014 годах он был заместителем главы Одесского облсовета, а с августа по ноябрь 2014 года – главой.

Дважды избирался в парламент: в 2014-м и 2019 годах. В Верховной Раде VIII созыва входил во фракцию Блока Петра Порошенко, в Раде VIII созыва входит во фракцию "Европейская солидарность". Является членом украинской делегации в ПАСЕ.

По данным СМИ, Гончаренко может баллотироваться в мэры Киева от "Европейской солидарности".

Женат, есть двое детей.

Теги: Алексей Гончаренко, Алеся Бацман
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Хржановский: Бабий Яр – проклятое место. И важнейшая задача проекта – снять это проклятие
  Хржановский: Бабий Яр – проклятое место. И важнейшая задача проекта – снять это проклятие G
Дмитрий ГОРДОН
Записки бывшего подполковника КГБ: Провальная вербовка писателя Войновича
Записки бывшего подполковника КГБ: Провальная вербовка писателя Войновича G
Владимир ПОПОВ
Какие страны после карантина открывают границы для туристов из Украины. Список обновляется
Какие страны после карантина открывают границы для туристов из Украины. Список обновляется G
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook


 
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS