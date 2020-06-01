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01 июня, 2020
 
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"С "кровавым пастором". Гончаренко спел "Лєнта за лєнтою" с Турчиновым

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов признался в программе нардепа Алексея Гончаренко, что ему очень нравится песня УПА, которую исполняет фронтмен группы "Плач Єремії" Тарас Чубай.

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Турчинов: Это слабое место. Это очень хорошая песня
Турчинов: Это слабое место. Это очень хорошая песня
Скриншот: 5 канал / YouTube

Гостем программы "Гончаренко рулит" нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко на аккаунте "5 канала" в YouTube стал бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. 

"Если я с "кровавым пастором" не спою "Лєнта за лєнтою", что это?" – сказал Гончаренко.

"Это слабое место. Чубай молодец. Это очень хорошая песня", – отреагировал Турчинов.

Эпизод программы с исполнением песни Турчиновым Гончаренко обнародовал в Instagram.

"Лєнта за лєнтою" – песня Украинской повстанческой армии (УПА). Ее также на концертах исполняет фронтмен группы "Плач Єремії" Тарас Чубай.

Ее авторы – повстанцы Николай Сорокалита (Лютый") и Василий Заставный (Шершень).

ВИДЕО
Видео: 5 канал / YouTube
Теги: Александр Турчинов, Алексей Гончаренко, УПА, Тарас Чубай, песня, Плач Єремії
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