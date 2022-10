"Что-то теплое для тела и души". Клопотенко рассказал, что можно приготовить из готового оставшегося картофеля

"Вот есть у вас лишний вареный картофель, когда его поели и немного надоело – то вы берете этот картофель, толчете и добавляете к нему яйца с мукой. И картофель превращается в ньоки. Все просто, а у вас что-нибудь новое. Из приятного – ньоки надо лепить, а когда что-то лепишь, успокаиваешься", – отметил кулинар.

Для приготовления блюда необходимо три-четыре картофелины, 200 г муки, два яйца и около 100 г сыра. Картофель нужно растолочь, добавить муку, яйца, натереть сыр. Слепить ньоки. Варить пять минут в подсоленной горячей воде. Достать, добавить сливочное масло, еще немного сыра сверху, перец и по желанию – свежий базилик.

"И вот в вашей тарелке что-то теплое для тела и души", – заявил Клопотенко.

Контекст:

Ньокки – блюдо альпийской кухни. А именно итальянское, южнонемецкое и австрийское.

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года Клопотенко вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии, 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.