"Что за голливудская красотка?" Жена Дмитрия Ступки оголила бедро в шелковом платье

Логунова: Как Новый год встретишь, так его и проведешь Фото: polinalogunova / Instagram

Образ 33-летней модели дополнили босоножки и букет цветов в руках.

"Как Новый год встретишь, так его и проведешь! Хочешь провести 2022-й худенькой, здоровой и красивой?" – спросила она у подписчиков.

"Вау, что за голливудская красотка?" – написала dashulka_kiyanitca.

"Страшно красивая", – отметила yana.sitnichenko.

"Мисс Вселенная", – оставил свой коммент atroshchenkoboris.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Polina Logunova (@polinalogunova)