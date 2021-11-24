"Что за голливудская красотка?" Жена Дмитрия Ступки оголила бедро в шелковом платье

Образ 33-летней модели дополнили босоножки и букет цветов в руках.
"Как Новый год встретишь, так его и проведешь! Хочешь провести 2022-й худенькой, здоровой и красивой?" – спросила она у подписчиков.
"Вау, что за голливудская красотка?" – написала dashulka_kiyanitca.
"Страшно красивая", – отметила yana.sitnichenko.
"Мисс Вселенная", – оставил свой коммент atroshchenkoboris.
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Полина Логунова вышла замуж за Дмитрия Ступку в марте 2016 года. Церемония бракосочетания проходила в здании столичного театра "Сузір'я".
У пары есть дочь Богдана. Логунова сообщила о рождении ребенка 25 апреля 2017 года.