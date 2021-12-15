"Чтобы мы так жили, как Степушка", "Как же ты продался". В сети обсуждают новую рекламу с участием прославленного Спирс кота-блогера

На блог кота Степана подписано более 800 тыс. человек Фото: loveyoustepan / Instagram

"Ну что, коты, вот мы и пересекли экватор декабря. Я уже начал праздновать", – подписали фото авторы блога. Они посвятили пост, опубликованный от имени кота, продвижению производителя бокалов.

"Чтобы мы так жили, как Степушка", – написали фолловеры.

"Этот кот живет лучше, чем я", – отреагировали пользователи сети.

"Как же ты продался", – прокомментировали поклонники Степана.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Степан (@loveyoustepan)



