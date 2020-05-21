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21 мая, 2020
 
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"Чтобы не умереть, мы с мамой питались дешевыми обрезками свинины". Звезда фильма "Любимая женщина механика Гаврилова" рассказала о нищете

70-летняя советская и российская актриса Наталья Назарова, сыгравшая в фильме "Любимая женщина механика Гаврилова", призналась, что пользуется чугунным утюгом, ест за гладильной доской и складирует дома хлам.

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В фильме "Любимая женщина механика Гаврилова" Назарова (на скриншоте слева) снималась с Людмилой Гурченко (справа)
В фильме "Любимая женщина механика Гаврилова" Назарова (на скриншоте слева) снималась с Людмилой Гурченко (справа)
Скриншот: kino-teatr.ru

70-летняя советская и российская актриса Наталья Назарова, которая на протяжении 30 лет живет затворницей, стала героиней программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" канала "Россия 1".

"Я провожу карантин за телевизором. Все мои родственники не отвечают на звонки. В данной ситуации могу рассчитывать только на себя", – рассказала она.

Актриса добавила, что не общается с бывшим мужем, театроведом Вячеславом Обросовым.

"Я очень ошиблась в жизни. Семью я хотела, а детей – нет, потому что все мое время забирал театр. После развода у меня были мимолетные романы. Замуж я больше так и не вышла", – рассказала Назарова. 

Соседи Назаровой заявили, что она стала мишенью черных риелторов: у актрисы пытаются обманом отнять квартиру.

Сама актриса описала свой быт: "Пользуюсь чугунным утюгом. Нагреваю его и глажу", – рассказала она. Актриса призналась, что ест за гладильной доской, потому что стол завален вещами. "Когда у меня много вещей, чувствую себя королевой. Для многих это покажется хламом, а для меня они – новая работа", – сказала Назарова.

Актриса вспоминает, что ее карьера актрисы складывалась непросто.

"Моя карьера закончилась очень страшно. В театре у меня резали обувь, мои часы забрали. Когда я не пришла на работу, меня отчислили. Мы с мамой голодали, у нас не было денег. Чтобы не умереть, мы покупали дешевые обрезки свинины – ими питались", – рассказала она.

Мамы Назаровой не стало в начале 2000-х годов.

В начале 1990-х Назарова подверглась нападению. Неизвестный ударил ее по голове тяжелым предметом, после чего у актрисы диагностировали черепно-мозговую травму, а позже – шизофрению. Об этом написало издание StarHit.

ВИДЕО
Видео: Россия 1 / YouTube

В фильмографии Натальи Назаровой такие фильмы, как "Любимая женщина механика Гаврилова", "12 стульев", "Старый Новый год", "Забавы молодых".

В фильме "Любимая женщина механика Гаврилова" Назарова снималась вместе с Людмилой Гурченко.

Теги: Людмила Гурченко, фильм, карьера, травма, Андрей Малахов, актриса, шизофрения, Наталья Назарова
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