"Чуваки, меня не впустили. Я – враг". Российскому тиктокеру-миллионнику отказали во въезде в Украину

Сначала 20-летний Милохин сообщил, что прилетел в Киев, но его "держат в плену", имея в виду, что несколько часов он просидел в аэропорту. А затем тиктокер рассказал подписчикам, что во въезде в Украину ему отказали.

"Чуваки, меня не впустили. Я – враг. Нас обратно развернули", – сказал он в публикации.

Скриншот: danya_milokhin / Instagram