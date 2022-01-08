"Я не знаю географию Украины. Я знаю Ростов, Москву, Сочи". Пограничники не пустили в Украину российского актера

По данным СМИ, пограничники не пустили в Украину Вячеслава Чепурченко, который снимался в сериале "Гурзуф" в Крыму Фото: kino-teatr.ru

Актер заявлял, что направляется в Украину на съемки.

"Россиянин нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма. Там он участвовал в съемках российского сериала. В ходе беседы иностранец всячески открещивался и отрицал пребывание на временно оккупированном полуострове", – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина прибыл авиарейсом из Стамбула. Его отправили назад обратным рейсом.

Госпогранслужба опубликовала также видео разговора с актером. "Я не знаю географию Украины. Я знаю Ростов, Москву, Сочи, Камышин – свой родной город под Волгоградом. Вот это все мое. В Москве я работаю", – заявил он.

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Видео: Державна прикордонна служба України / YouTube

Пограничники не называют имя актера, но, по данным источников "Украинской правды" и LIGA.net, речь идет о Вячеславе Чепурченко. Он участвовал, в частности, в съемках вышедшего в 2018 году сериала "Гурзуф", проходивших в аннексированном Крыму.