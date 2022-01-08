"Я не знаю географию Украины. Я знаю Ростов, Москву, Сочи". Пограничники не пустили в Украину российского актера

Актер заявлял, что направляется в Украину на съемки.
"Россиянин нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма. Там он участвовал в съемках российского сериала. В ходе беседы иностранец всячески открещивался и отрицал пребывание на временно оккупированном полуострове", – говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина прибыл авиарейсом из Стамбула. Его отправили назад обратным рейсом.
Госпогранслужба опубликовала также видео разговора с актером. "Я не знаю географию Украины. Я знаю Ростов, Москву, Сочи, Камышин – свой родной город под Волгоградом. Вот это все мое. В Москве я работаю", – заявил он.
Пограничники не называют имя актера, но, по данным источников "Украинской правды" и LIGA.net, речь идет о Вячеславе Чепурченко. Он участвовал, в частности, в съемках вышедшего в 2018 году сериала "Гурзуф", проходивших в аннексированном Крыму.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
В 2015 году Кабмин Украины утвердил порядок въезда на территорию временно оккупированного полуострова. Для иностранцев и лиц без гражданства въезд в Крым и выезд из него возможен по паспортным документам и специальному разрешению, выданному территориальным органом Государственной миграционной службы.
Постановление Кабмина также определяет перечень контрольных пунктов, в которых осуществляется пограничный, таможенный и другие виды контроля и пропуска людей, транспорта и грузов, въезжающих или выезжающих из Крыма.