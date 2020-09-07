COVID-19. Дочь князя Монако поделилась первым снимком после выздоровления

Дочь князя Монако Альбера II Жасмин Грейс Гримальди, которая переболела COVID-19, вернулась к тренировкам.

Внебрачная дочь князя Монако Альбера II 28-летняя Жасмин Грейс Гримальди, которая переболела COVID-19, заявила, что наконец-то может вернуться к активной жизни. Об этом она написала 6 сентября в Instagram, обнародовав фото, сделанное в бассейне.

"Наконец-то чувствую в себе силы, чтобы вернуться к активным тренировкам", – написала она.

О том, что заболела COVID-19, дочь князя Монако впервые сообщила 15 июля в своем микроблоге.

В августе Жасмин Грейс Гримальди заявила, что повторно была госпитализирована в клинику после того, как ее состояние после кратковременного улучшения резко ухудшилось.

Князь Монако стал первым главой государства в мире, у которого подтвердилось заражение коронавирусом SARS-CoV-2. О диагнозе 19 марта сообщила пресс-служба дворца. Альбер II отправился в самоизоляцию, оставшись во дворце в полном одиночестве.

29 марта монарх сообщил, что чувствует себя намного лучше, хотя его еще немного беспокоил кашель. 31 марта в Facebook пресс-служба княжеского дворца заявила, что князь Монако выздоровел.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса по состоянию на 7 сентября, общее количество инфицированных в мире превысило 27 млн, из них более 889 тыс. человек умерли.