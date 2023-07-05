Цукерберг показал жену и своих троих дочерей

"Есть много чего, за что благодарны в этом году. Когда старшие девочки становятся взрослее, я люблю говорить с ними о том, почему Америка так прекрасна. С нетерпением жду скоро обсуждения с маленькой Аурелией", – написал Цукерберг.

Контекст:

Цукерберг в 2003 году во время учебы в Гарвардском университете познакомился с Присциллой Чан.

19 мая 2012 года пара зарегистрировала отношения. Они воспитывают троих дочерей: Максиму (2015), Августу (2017) и Аурелию. Она родилась 24 марта 2023 года.