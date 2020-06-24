"Да какая разница?" На YouTube после выхода трейлера российского фильма "Чернобыль: Бездна" прогнозируют, что он будет лживым. Видео
На YouTube-канале Central Partnership разместили трейлер фильма "Чернобыль: Бездна". "Это первый крупный российский художественный фильм о последствиях взрыва на Чернобыльской АЭС, когда сотни людей пожертвовали своими жизнями, чтобы очистить место катастрофы и успешно предотвратить еще большую катастрофу. Она могла бы превратить большую часть европейского континента в необитаемую зону отчуждения", – говорится в описании фильма. Пользователи YouTube отметили, что последняя фраза, прозвучавшая в трейлере: "Да какая разница?" – в ответ на вопрос героя, из-за каких людей произошел взрыв, является ключевой. "Последняя фраза смутила. "Какая разница?" Похоже на фильм, в котором не будут затрагивать острых вопросов", – отметил Fedya Che. "Какова цена лжи?" (с) vs. "Да какая разница?" (с)", – прокомментировала Antonina. Режиссер ленты и исполнитель главной роли – Данила Козловский. В фильме, кроме Козловского, снялись Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова. Дата премьеры пока не названа, но заявлено, что лента выйдет в 2020 году.
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