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04 сентября, 2020
 
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"Dastish fantastish". Владимир Кличко вышел на подиум в форме городской охраны. Фото

Украинский спортсмен Владимир Кличко принял участие в Ukrainian Fashion Week в качестве модели.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кличко дефилировал по подиуму в форме городской охраны
Кличко дефилировал по подиуму в форме городской охраны
Фото: klitschko / Instagram

Украинский боксер Владимир Кличко 2 сентября в рамках Ukrainian Fashion Week вышел на подиум в роли модели, одетый в форму муниципальной охраны. Фотографии спортсмена, идущего по подиуму, обнародовали на сайте организаторов показов.

Фото: fashionweek.ua
Фото: fashionweek.ua

"На главном подиуме Ukrainian Fashion Week был представлен совместный проект муниципальной власти Киева и Ukrainian Fashion Week – Spesial project dastish fantastish, Kir-Khartley, Roussin, Yadviga Netyksha for Kyiv", – говорится в публикации.

Инициатором проекта по разработке нового дизайна формы для работников муниципальной охраны столицы является мэр города Виталий Кличко.

Организаторы отметили, что представленные на подиуме модели были созданы специально для шоу, но могут быть адаптированы к реальной жизни.

https://www.facebook.com/UkrainianFashionWeek/posts/3125508890835747

Неделя моды в Киеве стартовала 31 августа. Закрытие Ukrainian Fashion Week и награждение победителей состоялось 3 сентября. Шоу транслировалось на официальном сайте организаторов. 

Владимир Кличко провел 69 боев, одержав победу в 64 поединках. Во время карьеры Кличко владел чемпионскими поясами по версиям WBO (2000–2003, 2008–2015), IBF (2006–2015), IBO (2006–2015), WBA (2011–2015) и The Ring (2009–2015).

Теги: Владимир Кличко, Виталий Кличко, Ukrainian Fashion Week
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