Деббуз вместо Ришара. Во Франции переснимут фильм "Игрушка"

Французский актер марокканского происхождения Жамель Деббуз в новой версии фильма "Игрушка" сыграет роль журналиста Франсуа Перрена – в оригинальной версии фильма этот образ на экране воплотил Пьер Ришар.

Французский режиссер Джеймс Ют готовится к съемкам новой версии французской комедии "Игрушка", который впервые вышел на экраны в 1976 году. Об этом сообщает французское издание Cineday.

В оригинальной версии фильма главную роль безработного журналиста Франсуа Перрена исполнил французский актер Пьер Ришар – в современной версии эту роль сыграет французский актер марокканского происхождения Жамель Деббуз.

По сюжету его герой соглашается провести время в доме французского миллиардера Пьера Рамбаля-Коше в качестве игрушки его малолетнего сына. Роль миллиардера в фильме Юта исполнит французский актер Мишель Буке.

В 1977 году "Игрушка" номинировался на французскую премию "Сезар" в трех номинациях: "Лучший сценарий", "Лучшие декорации" и "Лучшая съемка".

В 1982 году американский режиссер Ричард Доннер снял римейк этого фильма, выпустив в прокат под оригинальным названием. Главную роль в этой картине сыграл американский комик Ричард Прайор.