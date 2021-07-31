"Делом занимаются юристы". Украинская певица Бужинская обвинила российские СМИ в клевете

Бужинская подчеркнула, что в Крыму не была уже восемь лет и ехать туда не собирается Фото: buzhynska / Instagram

Бужинская вместе с семьей отдыхает в Греции и делится снимками оттуда. Однако 30 июля на сайте издания "Московский комсомолец" появилась новость с заголовком "Россиянка высмеяла пляжную моду украинцев в Крыму: "Челюсть отвисла".

В материале авторы приводят пост Бужинской с грецкого острова Тасос. При этом журналисты, ссылаясь на блогера с ником politichanka, пишут, что якобы украинка отдыхала в Крыму.

"Во-первых, даже школьникам младших классов сложно перепутать Грецию с Крымом. Именно в Греции я отдыхаю со своей семьей. Неоднократно в моих соцсетях есть отметки геолокации именно в Греции, но это не мешает авторам этого издания писать о нахождении в Крыму. По географии таком журналисту точно поставили "неуд". Или, возможно, они выдают желаемое за действительное? В их скриншоте отчетливо видно, что я нахожусь в Thásos. Но кого это волнует? Главное – заголовок со словом "Крым", который придаст кликов на статью", – возмутилась Бужинская.

Также певица подчеркнула, что в Крыму не была уже восемь лет и ехать туда не собирается.

"Уже сейчас этим делом занимаются мои юристы", – добавила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Бужинская (@buzhynska)