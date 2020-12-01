"Деньги". Алина Паш презентовала черно-белый клип о ромах. Видео
Украинская певица Алина Паш 1 ноября на своем YouTube-канале презентовала клип на песню "Деньги", в которой рассказала историю ромов. Певица в Instagram отметила, что накануне релиза показала видео украинскому музыканту и композитору Петру Черному. "Решила посоветоваться с главным музыкальным представителем цыганской диаспоры, который уже 30 лет делает свое дело. Его глаза мне сказали больше, чем слова. Вывод – надо делать свое, как ты это чувствуешь", – анонсировала видеоработу артистка. В новой композиции Паш поет на четырех языках, включая ромский.
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