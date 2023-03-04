ДиКаприо выступит в суде по делу о мошенничестве с участием американского певца Праса и малайзийского бизнесмена Лоу

ДиКаприо познакомился с Лоу в 2010 году. Теперь ему предстоит появиться в суде в качестве свидетеля Фото: ЕРА

Отношения Лоу с ДиКаприо вновь стали предметом обсуждения, подчеркивается в статье, так как прокуратура готовится к уголовному процессу над Прасом. Его обвиняют в использовании чужих средств для финансирования президентской кампании Барака Обамы в 2012 году, лоббировании интересов Лоу и правительства Китая. Судебный процесс должен начаться в Вашингтоне 27 марта, пишет Bloomberg. ДиКаприо заявлен в качестве свидетеля.

Ранее сотрудники ФБР и минюста выясняли подробности работы благотворительной деятельности артиста и его продюсерской компании Appian Way. В ходе допроса актеру пришлось ответить на вопросы о связях с Лоу, которого обвиняют в организации кражи миллиардов долларов из малайзийского фонда 1MDB.

ДиКаприо рассказал, что познакомился с Лоу в 2010 году. Bloomberg пишет, что Лоу дарил актеру подарки, оплачивал вечеринки и профинансировал его фильм "Волк с Уолл-стрит", премьера которого состоялась в 2013 году.

ДиКаприо заявил, что не помнит, чтобы лично обсуждал с Лоу какой-либо из своих проектов. Он подчеркнул, что его менеджеры должны были проверить Лоу, прежде чем начать с ним сотрудничество.

В публикации отмечается, что узнав о нелегальном происхождении денег Лоу, ДиКаприо через адвокатов передал федеральным агентам часть подарков, полученных от Лоу.