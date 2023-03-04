Бульвар Шоубиз
 
04 марта, 2023
 
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ДиКаприо выступит в суде по делу о мошенничестве с участием американского певца Праса и малайзийского бизнесмена Лоу

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ДиКаприо познакомился с Лоу в 2010 году. Теперь ему предстоит появиться в суде в качестве свидетеля
ДиКаприо познакомился с Лоу в 2010 году. Теперь ему предстоит появиться в суде в качестве свидетеля
Фото: ЕРА

Специальный агент ФБР и три прокурора министерства юстиции США в 2018 году допросили американского киноактера Леонардо ДиКаприо по делу о мошенничестве с участием экс-участника американской группы Fugees Праса (Праказрела Мишеля) и малайзийского бизнесмена Джо Лоу. Об этом 2 марта сообщило Bloomberg со ссылкой на документы спецслужбы.

Отношения Лоу с ДиКаприо вновь стали предметом обсуждения, подчеркивается в статье, так как прокуратура готовится к уголовному процессу над Прасом. Его обвиняют в использовании чужих средств для финансирования президентской кампании Барака Обамы в 2012 году, лоббировании интересов Лоу и правительства Китая. Судебный процесс должен начаться в Вашингтоне 27 марта, пишет Bloomberg. ДиКаприо заявлен в качестве свидетеля. 

Ранее сотрудники ФБР и минюста выясняли подробности работы благотворительной деятельности артиста и его продюсерской компании Appian Way. В ходе допроса актеру пришлось ответить на вопросы о связях с Лоу, которого обвиняют в организации кражи миллиардов долларов из малайзийского фонда 1MDB.

ДиКаприо рассказал, что познакомился с Лоу в 2010 году. Bloomberg пишет, что Лоу дарил актеру подарки, оплачивал вечеринки и профинансировал его фильм "Волк с Уолл-стрит", премьера которого состоялась в 2013 году. 

ДиКаприо заявил, что не помнит, чтобы лично обсуждал с Лоу какой-либо из своих проектов. Он подчеркнул, что его менеджеры должны были проверить Лоу, прежде чем начать с ним сотрудничество. 

В публикации отмечается, что узнав о нелегальном происхождении денег Лоу, ДиКаприо через адвокатов передал федеральным агентам часть подарков, полученных от Лоу.

Контекст:

В 2019 году минюст США выдвинул против Праса и Лоу обвинения в сговоре и отмывании денег на федеральном уровне. 

Если вина Праса будет доказана, ему грозит ограничение свободы сроком на несколько десятков лет. Сам Лоу сейчас живет непубличной жизнью в Китае. Он объявлен в розыск в США и Малайзии.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: бизнес, Малайзия, мошенничество, деньги, скандал, актер, документы, обвинение, Леонардо ДиКаприо, минюст США, бизнесмен
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