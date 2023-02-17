ДиКаприо рассказал о своей поддержке фонда Зеленской

"Для меня большая честь поддержать Фонд Елены Зеленской, который обеспечивает детей и семьи в Украине необходимыми вещами", – написал актер после того, как 16 февраля стало известно о его благотворительном взносе.

При этом сумма самого взноса не разглашается, но в заявлении фонда отмечается, что благодаря поддержке голливудской знаменитости помощь будет оказана детям, которые больше всего пострадали от войны.

Скриншот: leonardodicaprio / Instagram

