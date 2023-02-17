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17 февраля, 2023
 
Новости

ДиКаприо рассказал о своей поддержке фонда Зеленской

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Сумма благотворительного взноса ДиКаприо не разглашается
Сумма благотворительного взноса ДиКаприо не разглашается
Фото: ЕРА

Американский актер Леонардо ДиКаприо назвал большой честью для себя поддержать благотворительным взносом фонд первой леди Украины Елены Зеленской, который оказывает помощь детским домам семейного типа. Об этом он сообщил 16 февраля в Instagram Stories.

"Для меня большая честь поддержать Фонд Елены Зеленской, который обеспечивает детей и семьи в Украине необходимыми вещами", – написал актер после того, как 16 февраля стало известно о его благотворительном взносе.

При этом сумма самого взноса не разглашается, но в заявлении фонда отмечается, что благодаря поддержке голливудской знаменитости помощь будет оказана детям, которые больше всего пострадали от войны.

Скриншот: leonardodicaprio / Instagram
Скриншот: leonardodicaprio / Instagram

Контекст:

В марте 2022 года американские СМИ писали, что ДиКаприо сделал несколько пожертвований на счета благотворительных фондов, которые оказывают финансовую и гуманитарную помощь Украине после нападения РФ.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: благотворительность, благотворительный фонд , война России против Украины, Леонардо ДиКаприо, Елена Зеленская
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