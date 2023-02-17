Ганноверский театр уволил балетмейстера, который измазал лицо журналистки фекалиями собаки после того, как она раскритиковала его постановку

По словам Берман, это "неосторожное нападение нанесло серьезный ущерб репутации театра".

В публикации отмечается, что руководство театра не исключает дальнейшего сотрудничества с Гекке, а его постановки включены в репертуар на следующий сезон.

Комментируя увольнение балетмейстера, Берман описала Гекке как "сострадательного, внимательного человека с большим чувством юмора, иногда очень уязвимого". В редакции подчеркнули, что она "больше сочувствовала ему, чем жертве в целом".

В комментарии The New York Times 16 февраля Гекке сказал, что приносит извинения "Хюнтер, которая пишет для Frankfurter Allgemeine Zeitung", и признал, что его поступок был "действительно ужасным".

Гекке добавил, что освещение инцидента в газетах было сосредоточено только на собачьих фекалиях, а он хотел бы поговорить о том, что допустимо писать критикам в своих статьях. По его словам, газетные критики не должны переходить на личности. Балетмейстер подчеркнул, что Хюнтер написала всего лишь две положительные публикации о его постановках, а все остальные ее статьи назвал "попытками ему навредить".

Берман, пишет The New York Times, сказала в комментарии изданию, что за три года работы Гекке в труппе "никогда не думала, что он когда-либо сделает что-то даже отдаленно похожее на это". Она подчеркнула, что в повседневной жизни он "чрезвычайно благороден, уважителен, чуток".