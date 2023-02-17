Ганноверский театр уволил балетмейстера, который измазал лицо журналистки фекалиями собаки после того, как она раскритиковала его постановку

По словам Берман, это "неосторожное нападение нанесло серьезный ущерб репутации театра".
В публикации отмечается, что руководство театра не исключает дальнейшего сотрудничества с Гекке, а его постановки включены в репертуар на следующий сезон.
Комментируя увольнение балетмейстера, Берман описала Гекке как "сострадательного, внимательного человека с большим чувством юмора, иногда очень уязвимого". В редакции подчеркнули, что она "больше сочувствовала ему, чем жертве в целом".
В комментарии The New York Times 16 февраля Гекке сказал, что приносит извинения "Хюнтер, которая пишет для Frankfurter Allgemeine Zeitung", и признал, что его поступок был "действительно ужасным".
Гекке добавил, что освещение инцидента в газетах было сосредоточено только на собачьих фекалиях, а он хотел бы поговорить о том, что допустимо писать критикам в своих статьях. По его словам, газетные критики не должны переходить на личности. Балетмейстер подчеркнул, что Хюнтер написала всего лишь две положительные публикации о его постановках, а все остальные ее статьи назвал "попытками ему навредить".
Берман, пишет The New York Times, сказала в комментарии изданию, что за три года работы Гекке в труппе "никогда не думала, что он когда-либо сделает что-то даже отдаленно похожее на это". Она подчеркнула, что в повседневной жизни он "чрезвычайно благороден, уважителен, чуток".
Конфликт между Гекке и Хюстер произошел 11 февраля в фойе театра. По словам Гекке, в тот день он шел, чтобы выбросить пакет с фекалиями своей собаки, но неожиданно увидел Хюстер. Их встреча состоялась после публикация в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung статьи, в которой журналистка раскритиковала постановку Гекке "Вера – Надежда – Любовь".
Он подчеркнул, что это была их первая встреча, а также упомянул, что многие танцоры были обижены на публикации журналистки, в которых она переходила на личности. Хореограф признался, что не сдержался, когда на его просьбу обсудить публикацию журналистка отреагировала "высокомерно и агрессивно". Обвинив ее в предвзятости, он достал из кармана пакет с фекалиями и публично испачкал ими лицо собеседницы.
После случившегося полиция возбудила уголовное дело против балетмейстера. Редакция газеты назвала действия Гекке "попыткой запугать свободный критический взгляд на искусство" и подчеркнула, что "серьезно относится к преднамеренному унижению путем подготовленной экскрементной атаки". The Guardian отмечает, что 13 февраля хореограф был отстранен от работы в театре.
14 февраля в комментарии изданию NDR.de Гекке заявил, что критика Хюстер всегда носила личный характер и это продолжалось около 20 лет. Объясняя свой поступок, балетмейстер подчеркнул, что "Хюстер также много лет бросала в него дерьмо".