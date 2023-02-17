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17 февраля, 2023
 
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Ганноверский театр уволил балетмейстера, который измазал лицо журналистки фекалиями собаки после того, как она раскритиковала его постановку

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Гекке признал, что его поступок был "действительно ужасным"
Гекке признал, что его поступок был "действительно ужасным"
Скриншот: Jean Christophe Blavier / YouTube

Ганноверский оперный театр (Германия) уволил руководителя балетной труппы, балетмейстера Марко Гекке после того, как он испачкал журналистку немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Вибке Хюстер фекалиями своей собаки. Об этом 16 февраля сообщается на сайте Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на заявление директора оперы Лауры Берман.

По словам Берман, это "неосторожное нападение нанесло серьезный ущерб репутации театра".

В публикации отмечается, что руководство театра не исключает дальнейшего сотрудничества с Гекке, а его постановки включены в репертуар на следующий сезон. 

Комментируя увольнение балетмейстера, Берман описала Гекке как "сострадательного, внимательного человека с большим чувством юмора, иногда очень уязвимого". В редакции подчеркнули, что она "больше сочувствовала ему, чем жертве в целом". 

В комментарии The New York Times 16 февраля Гекке сказал, что приносит извинения "Хюнтер, которая пишет для Frankfurter Allgemeine Zeitung", и признал, что его поступок был "действительно ужасным". 

Гекке добавил, что освещение инцидента в газетах было сосредоточено только на собачьих фекалиях, а он хотел бы поговорить о том, что допустимо писать критикам в своих статьях. По его словам, газетные критики не должны переходить на личности. Балетмейстер подчеркнул, что Хюнтер написала всего лишь две положительные публикации о его постановках, а все остальные ее статьи назвал "попытками ему навредить". 

Берман, пишет The New York Times, сказала в комментарии изданию, что за три года работы Гекке в труппе "никогда не думала, что он когда-либо сделает что-то даже отдаленно похожее на это". Она подчеркнула, что в повседневной жизни он "чрезвычайно благороден, уважителен, чуток".

Контекст:

Конфликт между Гекке и Хюстер произошел 11 февраля в фойе театра. По словам Гекке, в тот день он шел, чтобы выбросить пакет с фекалиями своей собаки, но неожиданно увидел Хюстер. Их встреча состоялась после публикация в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung статьи, в которой журналистка раскритиковала постановку Гекке  "Вера – Надежда – Любовь". 

Он подчеркнул, что это была их первая встреча, а также упомянул, что многие танцоры были обижены на публикации журналистки, в которых она переходила на личности. Хореограф признался, что не сдержался, когда на его просьбу обсудить публикацию журналистка отреагировала "высокомерно и агрессивно". Обвинив ее в предвзятости, он достал из кармана пакет с фекалиями и публично испачкал ими лицо собеседницы.

После случившегося полиция возбудила уголовное дело против балетмейстера. Редакция газеты назвала действия Гекке "попыткой запугать свободный критический взгляд на искусство" и подчеркнула, что "серьезно относится к преднамеренному унижению путем подготовленной экскрементной атаки". The Guardian отмечает, что 13 февраля хореограф был отстранен от работы в театре.

14 февраля в комментарии изданию NDR.de Гекке заявил, что критика Хюстер всегда носила личный характер и это продолжалось около 20 лет. Объясняя свой поступок, балетмейстер подчеркнул, что "Хюстер также много лет бросала в него дерьмо".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Германия, искусство, нападение, Ганновер, журналисты, конфликт, увольнение, балет, хореограф
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