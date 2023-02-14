Балетмейстер привселюдно измазал лицо журналистки фекалиями собаки. Он заявил, что она "много лет бросала в него дерьмо"

Геке заявил, что журналистка в течение 20 лет критиковала его постановки, переходя на личности Скриншот: Staatsoper Hannover / Staatsoper Hannover

Конфликт произошел, когда Геке во время антракта встретил Хюстер в фойе театра. Обвинив журналистку в предвзятости, он достал из кармана пакет с фекалиями и привселюдно испачкал ими лицо собеседницы, сообщается в публикации.

После случившегося полиция возбудила уголовное дело против балетмейстера. Редакция газеты назвала действия Геке "попыткой запугать свободный критический взгляд на искусство" и подчеркнула, что "серьезно относится к преднамеренному унижению путем подготовленной экскрементной атаки".

The Guardian отмечает, что 13 февраля хореограф был отстранен от работы в театре.

14 февраля в комментарии изданию NDR.de Геке заявил, что критика Хюстер всегда носила личный характер и это продолжалось около 20 лет. Объясняя свой поступок, балетмейстер подчеркнул, что "Хюстер также много лет бросала в него дерьмо".

По словам Геке, в тот день он шел, чтобы просто выбросить пакет с фекалиями, которые собрал за несколько минут до конфликта после своей собаки, но неожиданно увидел Хюстер.

Он подчеркнул, что это была их первая встреча, а также упомянул, что многие танцоры были обижены на публикации журналистки, в которых она переходила на личности.

Хореограф признался, что не сдержался, когда на его просьбу обсудить публикацию, журналистка отреагировала "высокомерно и агрессивно".