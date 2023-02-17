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17 февраля, 2023
 
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В сети показали реакцию Глисона на сигнал воздушной тревоги в Киеве. Он объяснил свою невозмутимость вдохновляющей стойкостью украинцев

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Глисон прибыл в Киев 16 февраля
Глисон прибыл в Киев 16 февраля
Фото: «Захисник» палянична / Facebook

Звезда сериала "Игра престолов", ирландский актер Джек Глисон в первый день своего пребывания в Киеве позавтракал в паляничной "Захисник", встретился с украинскими защитниками, а также получил в подарок вышиванку и флаг Украины, подписанный главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. Об этом сообщает украинское издание "Телеграф".

Фотографируясь с флагом, Глисон на украинском языке произнес "Героям слава!", отвечая на приветствие "Слава Украине!".

ВИДЕО
Видео: Telegraf UA / YouTube

Во время встречи актера с журналистами прозвучал сигнал воздушной тревоги. Реакция Глисона попала на видео – он с досадой поднял руки вверх, а затем опустил, ударив ладонями по коленям, после чего невозмутимо продолжил общение. 

https://www.facebook.com/UNNews/videos/1159880158060125/

Зрители, которые также присутствовали на встрече, поделились в Twitter впечатлениями от увиденного. 

По словам очевидцев, Глисон после того, как взмахнул руками, сказал: "Show must go on".

В комментарии "Суспільне Культура" Глисон признался, что если бы во время тревоги все присутствующие встали и начали кричать, ему бы тоже стало страшно. 

"Но реакция была: "А, снова тревога". Поэтому мне не было страшно, потому что вы не боялись, – сказал он. – Стойкость, которую вы демонстрируете, невероятно вдохновляет. Я восхищаюсь вами". 

https://www.facebook.com/suspilne.culture/videos/1535935833559189/

Контекст:

Глисон родился в 1992 году. Он стал известен благодаря роли Джоффри Баратеона в телесериале "Игра престолов".

В начале февраля стало известно, что актер приедет в Украину. 16 февраля он привез пикап для ВСУ, а также проведет в Киеве несколько публичных и непубличных встреч.

13 февраля стало известно, что Глисон выставил на аукцион "Prozorro.Продажі" статуэтку короля Джоффри Баратеона. Она была продана за 31 тыс. грн. Стартовая цена лота составляла 10 тыс. грн. Вырученные деньги будут направлены на покупку тепловизора для ВСУ.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Киев, флаг, вышиванка, Игра престолов, война России против Украины, Валерий Залужный, Джек Глисон
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