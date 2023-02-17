  В сети показали реакцию Глисона на сигнал воздушной тревоги в Киеве. Он объяснил свою невозмутимость вдохновляющей стойкостью украинцев

Фотографируясь с флагом, Глисон на украинском языке произнес "Героям слава!", отвечая на приветствие "Слава Украине!".
Во время встречи актера с журналистами прозвучал сигнал воздушной тревоги. Реакция Глисона попала на видео – он с досадой поднял руки вверх, а затем опустил, ударив ладонями по коленям, после чего невозмутимо продолжил общение.
Зрители, которые также присутствовали на встрече, поделились в Twitter впечатлениями от увиденного.
По словам очевидцев, Глисон после того, как взмахнул руками, сказал: "Show must go on".
Актор Джек Глісон (Гра Престолів) сьогодні зустрівся із акторами одного з театрів у Києві. Під час зустрічі лунала тривога. Ніхто не захотів йти до сховища, а він такий махнув рукой і каже: шоу маст гоу он pic.twitter.com/KwQpQUnzqB— Viacheslav Ratynskyi (@ratynskki) February 16, 2023
В комментарии "Суспільне Культура" Глисон признался, что если бы во время тревоги все присутствующие встали и начали кричать, ему бы тоже стало страшно.
"Но реакция была: "А, снова тревога". Поэтому мне не было страшно, потому что вы не боялись, – сказал он. – Стойкость, которую вы демонстрируете, невероятно вдохновляет. Я восхищаюсь вами".
Глисон родился в 1992 году. Он стал известен благодаря роли Джоффри Баратеона в телесериале "Игра престолов".
В начале февраля стало известно, что актер приедет в Украину. 16 февраля он привез пикап для ВСУ, а также проведет в Киеве несколько публичных и непубличных встреч.
13 февраля стало известно, что Глисон выставил на аукцион "Prozorro.Продажі" статуэтку короля Джоффри Баратеона. Она была продана за 31 тыс. грн. Стартовая цена лота составляла 10 тыс. грн. Вырученные деньги будут направлены на покупку тепловизора для ВСУ.