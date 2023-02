  В сети показали реакцию Глисона на сигнал воздушной тревоги в Киеве. Он объяснил свою невозмутимость вдохновляющей стойкостью украинцев

Фотографируясь с флагом, Глисон на украинском языке произнес "Героям слава!", отвечая на приветствие "Слава Украине!".

ВИДЕО

Видео: Telegraf UA / YouTube

Во время встречи актера с журналистами прозвучал сигнал воздушной тревоги. Реакция Глисона попала на видео – он с досадой поднял руки вверх, а затем опустил, ударив ладонями по коленям, после чего невозмутимо продолжил общение.

Зрители, которые также присутствовали на встрече, поделились в Twitter впечатлениями от увиденного.

По словам очевидцев, Глисон после того, как взмахнул руками, сказал: "Show must go on".

Актор Джек Глісон (Гра Престолів) сьогодні зустрівся із акторами одного з театрів у Києві. Під час зустрічі лунала тривога. Ніхто не захотів йти до сховища, а він такий махнув рукой і каже: шоу маст гоу он pic.twitter.com/KwQpQUnzqB — Viacheslav Ratynskyi (@ratynskki) February 16, 2023

В комментарии "Суспільне Культура" Глисон признался, что если бы во время тревоги все присутствующие встали и начали кричать, ему бы тоже стало страшно.

"Но реакция была: "А, снова тревога". Поэтому мне не было страшно, потому что вы не боялись, – сказал он. – Стойкость, которую вы демонстрируете, невероятно вдохновляет. Я восхищаюсь вами".