"Дичь". Вышел трейлер комедийного фильма ужасов с Кэтрин Ньютон и Винсом Воном. Видео
На YouTube-канале американской киностудии Universal Pictures опубликовали трейлер комедийного фильма ужасов "Дичь". По сюжету старшеклассница меняется телами с серийным убийцей по прозвищу Мясник. Героине нужно успеть вернуть собственное тело за 24 часа, чтобы не остаться в теле убийцы навсегда. Главные роли исполнили Кэтрин Ньютон и Винс Вон. Картина является вольной интерпретацией-ремейком ленты "Чумовая пятница" 2003 года с Джейми Ли Кертисом и Линдси Лохан. Мировая премьера фильма "Дичь" назначена на 13 ноября 2020 года.
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