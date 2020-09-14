Бульвар Шоубиз
 
14 сентября, 2020
 
Новости

"Дичь". Вышел трейлер комедийного фильма ужасов с Кэтрин Ньютон и Винсом Воном. Видео

На YouTube-канале американской киностудии Universal Pictures опубликовали трейлер комедийного фильма ужасов "Дичь". По сюжету старшеклассница меняется телами с серийным убийцей по прозвищу Мясник. Героине нужно успеть вернуть собственное тело за 24 часа, чтобы не остаться в теле убийцы навсегда. Главные роли исполнили Кэтрин Ньютон и Винс Вон. Картина является вольной интерпретацией-ремейком ленты "Чумовая пятница" 2003 года с Джейми Ли Кертисом и Линдси Лохан. Мировая премьера фильма "Дичь" назначена на 13 ноября 2020 года.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Мировая премьера фильма "Дичь" назначена на 13 ноября 2020 года
Мировая премьера фильма "Дичь" назначена на 13 ноября 2020 года
Скриншот: Universal Pictures / YouTube

видео

Видео: Universal Pictures / YouTube
Теги: фильм, видео, трейлер, Кэтрин Ньютон, Винс Вон
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  IT-бизнесмен из США Талан: Против политически активных россиян применяется современное цифровое оружие, превратившее Россию в концлагерь
  IT-бизнесмен из США Талан: Против политически активных россиян применяется современное цифровое оружие, превратившее Россию в концлагерь
Наталия ДВАЛИ
Создатель MediaMonitoringBot Маленко: Изначально проект создавался для профессионалов. Оказалось, люди используют бот как тематическую ленту новостей
Создатель MediaMonitoringBot Маленко: Изначально проект создавался для профессионалов. Оказалось, люди используют бот как тематическую ленту новостей
Елена ПОСКАННАЯ
Верещук: Помните историю про Давида и Голиафа? У Голиафа тоже был высокий рейтинг, но он проиграл
Верещук: Помните историю про Давида и Голиафа? У Голиафа тоже был высокий рейтинг, но он проиграл
Татьяна РАЙДА
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кухар рассказала, кто из участников шоу "Танцы со звездами" перестал с ней здороваться
Кухар рассказала, кто из участников шоу "Танцы со звездами" перестал с ней здороваться
Клум показала архивное фото без одежды в день рождения сына
Клум показала архивное фото без одежды в день рождения сына
54-летняя Сумская обнажилась ради участия в антивозрастном проекте. Фото
54-летняя Сумская обнажилась ради участия в антивозрастном проекте. Фото
"Задумалась". Могилевская на отдыхе заговорила о разводе
"Задумалась". Могилевская на отдыхе заговорила о разводе
Переболевшая COVID-19 Иванна Сахно: Вирус может быть даже у тех, кто имеет антитела
Переболевшая COVID-19 Иванна Сахно: Вирус может быть даже у тех, кто имеет антитела
"Мой персональный мир ты перевернула полностью". Димопулос показала годовалую дочь
"Мой персональный мир ты перевернула полностью". Димопулос показала годовалую дочь
"Счастье – когда близкие здоровы". Поплавский показал брата
"Счастье – когда близкие здоровы". Поплавский показал брата
  "На камені ноги мию". Участница "Х-фактор 10" Navka сняла клип на Коростышевском карьере . Видео
  "На камені ноги мию". Участница "Х-фактор 10" Navka сняла клип на Коростышевском карьере . Видео
И.о. директора хореографического училища Кухар: Делать ремонт за счет родителей не хочу
И.о. директора хореографического училища Кухар: Делать ремонт за счет родителей не хочу
"У нее были золотые зубы". Фреймут показала архивное фото с дочерью и рассказала о ее воображаемой подруге
"У нее были золотые зубы". Фреймут показала архивное фото с дочерью и рассказала о ее воображаемой подруге
  "Детям до 16 запрещено". Чапкис раскритиковал танец alyona alyona на шоу "Танцы со звездами". Видео
  "Детям до 16 запрещено". Чапкис раскритиковал танец alyona alyona на шоу "Танцы со звездами". Видео
Каминская высказалась о вылете из "Танцев со звездами"
Каминская высказалась о вылете из "Танцев со звездами"
Кассель обнародовал фото с 16-летней дочерью
Кассель обнародовал фото с 16-летней дочерью
"Пока смерть не разлучит нас". Собчак и Богомолов отпраздновали год брака
"Пока смерть не разлучит нас". Собчак и Богомолов отпраздновали год брака
Гомес заявила, что хотела понравиться публике благодаря не свойственной ей сексуальности
Гомес заявила, что хотела понравиться публике благодаря не свойственной ей сексуальности
  "Дичь". Вышел трейлер комедийного фильма ужасов с Кэтрин Ньютон и Винсом Воном. Видео
  "Дичь". Вышел трейлер комедийного фильма ужасов с Кэтрин Ньютон и Винсом Воном. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS