Длинные волосы и плюс шесть килограммов. Канделаки показала, как выглядела 10 лет назад

Российская телеведущая Тина Канделаки 6 октября в Instagram разместила фото, сделанное 10 лет назад.
Публикацию ведущая посвятила юбилею социальной сети. По словам Канделаки, именно это фото было первым опубликовано на ее странице в Instagram.
"Здесь я на съемках одного популярного в то время бренда и плюс шесть-семь килограммов. Зато с длинными волосами", – подписала она фото.
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10 лет назад появился Инстаграм. 10 лет спустя без него уже невозможно представить нашу жизнь. * С этой фотографии началась моя лента. Здесь я на съемках одного популярного в то время бренда и +6-7 кг. Зато с длинными волосами) * Тогда это фото собрало целых 676 лайков) Интересно, сколько соберёт теперь * Делитесь: когда вы начали пользоваться Инстаграмом и насколько он важен для вас сейчас?
Приложение Instagram появилось в магазине приложений App Store компании Apple 6 октября 2010 года.
Канделаки родилась в 1975 году в Тбилиси (Грузия). В настоящее время она возглавляет российский спортивный телеканал "Матч ТВ".