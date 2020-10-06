Длинные волосы и плюс шесть килограммов. Канделаки показала, как выглядела 10 лет назад

Российская телеведущая Тина Канделаки поделилась в сети архивным снимком.

Российская телеведущая Тина Канделаки 6 октября в Instagram разместила фото, сделанное 10 лет назад.

Публикацию ведущая посвятила юбилею социальной сети. По словам Канделаки, именно это фото было первым опубликовано на ее странице в Instagram.

"Здесь я на съемках одного популярного в то время бренда и плюс шесть-семь килограммов. Зато с длинными волосами", – подписала она фото.

Приложение Instagram появилось в магазине приложений App Store компании Apple 6 октября 2010 года.



Канделаки родилась в 1975 году в Тбилиси (Грузия). В настоящее время она возглавляет российский спортивный телеканал "Матч ТВ".