Facebook объединил чаты Instagram и Messenger

Пользователи Instagram теперь смогут совершать видеозвонки пользователям Messenger и наоборот.

Компания Facebook объединила чаты Messenger и социальной сети Instagram, что позволяет пользователем этих соцсетей вести кроссплатформенную коммуникацию. Об этом сообщает The Independent.

Пользователи Instagram также смогут совершать видеозвонки пользователям Messenger и наоборот.

Кроме того, сообщения Instagram получат несколько функций, уже доступных пользователям Messenger, в том числе "режим исчезновения", при котором сообщения будут исчезать после отправки, как в Snapchat.

Вместе с тем, это нововведение не означает, что учетные записи Facebook и Instagram или их почты объединяются. Пользователи по-прежнему смогут отправлять и получать сообщения отдельно, если захотят.