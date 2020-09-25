Facebook удалил три сети аккаунтов, связанных с РФ

Компания Facebook удалила более 200 аккаунтов, более 20 групп и более 40 аккаунтов Instagram, связанных с Россией.

Компания Facebook удалила три сети аккаунтов за нарушение политики против иностранного и государственного вмешательства. Об этом пресс-служба Facebook сообщила 24 сентября.

Первая сеть включала 214 пользователей Facebook, 35 страниц, 18 групп и 34 аккаунта Instagram.

"Эта деятельность возникла в России и была сосредоточена в первую очередь на Сирии и Украине, и в меньшей степени на Турции, Японии, Армении, Грузии, Беларуси и Молдове. Небольшая часть этой деятельности была сосредоточена на Великобритании и США... Эта сеть, по-видимому, сосредоточена в нескольких регионах, включая Дальний Восток, соседние с Россией страны и Сирию. Они использовали фальшивые учетные записи для создания вымышленных личностей во многих интернет-сервисах, выдавая себя за журналистов, для связи с новостными организациями, за местных жителей в странах, на которые они нацелены, и управляли группами и страницами", – говорится в сообщении.

Вторая сеть включала пять учетных записей Facebook, одну группу и три учетные записи Instagram.

"Эта небольшая сеть возникла в России и ориентирована в первую очередь на Турцию и Европу, а также на Соединенные Штаты. Аккаунты выдавались за местных жителей из Турции, Канады и США", – сообщили в Facebook.

Для ведения группы, а также для привлечения пользователей на сайт, претендующий на роль независимого аналитического центра, использовались фейковые аккаунты, некоторые из них уже были удалены.

Третья сеть включала 23 аккаунта Facebook, шесть страниц и восемь аккаунтов Instagram. Сеть возникла в России и была ориентирована на глобальную аудиторию и соседние с Россией страны, включая Беларусь.

"Фейковые аккаунты выдавали себя за редакторов и исследователей... Эта сеть размещала в основном на русском и английском языках новости о текущих событиях, включая протесты и выборы в Беларуси, политику в России и Украине, геополитические заговоры, отношения Россия – НАТО, отношения России с соседними странами, а также критику внешней политики США, социально-экономической политики, проблемы в США и политических кандидатов США по обе стороны политического спектра", – говорится в сообщении.

В Facebook отметили, что у них нет доказательств участия разоблаченных сетей в попытках взлома акканутов или утечки информации, направленных на вмешательство в президентские выборы в США в 2020 году, но они связаны с субъектами, которые были замешаны во вмешательстве в американские выборы в прошлом.

В августе соцсеть удалила ряд учетных записей, связанных с российской "фабрикой троллей", из-за участия в иностранных кампаниях влияния.