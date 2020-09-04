Facebook ввел ограничение на пересылку сообщений в Messenger

Американская технологическая компания Facebook ограничила количество одновременных получателей сообщений в своем приложении для обмена сообщениями Messenger до пяти.

Facebook для противодействия распространению фейков о коронавирусе ввел ограничения на отправку сообщений в Messenger Фото: ЕРА

В условиях увеличения количества фейков о коронавирусной инфекции американская технологическая компания Facebook решила ограничить количество одновременных получателей сообщений в Messenger до пяти лиц или групп. Об этом сообщила пресс-служба компании в официальном блоге.

"В рамках наших постоянных усилий по обеспечению людей более безопасным и более личным обменом сообщениями мы вводим ограничение на пересылку в Messenger, поэтому сообщения могут быть отправлены только пяти людям или группам одновременно. Ограничение пересылки – эффективный способ замедлить распространение вирусной дезинформации и вредоносного контента, который может нанести реальный вред", – говорится в сообщении.

В марте соцсеть опубликовала предупреждения о 40 млн постов в Facebook, связанных с COVID-19. Их проверяли на основании около 4 тыс. статей независимых партнеров по проверке фактов. Когда люди видели предупреждающие надписи в соцсети, то в 95% случаев они не переходили на просмотр исходного контента.

Помимо этого, соцсеть удалила сотни тысяч неправдивых сообщений, которые могли привести к неизбежному физическому вреду, как, например, утверждения, что употребление отбеливателя излечивает вирус или что физическое дистанцирование неэффективно в предотвращении распространения болезни.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 4 сентября коронавирусом в мире заразились 26 220 930 человек (+283 тыс. человек за сутки). Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Жертвами COVID-19 стали 867 630 человек (+6 тыс. человек за сутки), выздоровел 17 445 751 человек.