Facebook удалил сеть аккаунтов, связанных с российской "фабрикой троллей"

Facebook удалил 13 учетных записей и две страницы, которые были связаны с российским "Агентством интернет-исследований", также известным как "фабрика троллей".

Деятельность сети аккаунтов была направлена в основном на США, Великобританию, Алжир и Египет Фото: depositphotos.com

Социальная сеть Facebook удалила ряд учетных записей, связанных с российской "фабрикой троллей", из-за участия в иностранных кампаниях влияния. Об этом сообщается в докладе компании.

В частности, были удалены 13 учетных записей и две страницы, на одну из них было подписано около 14 тыс. человек.

Учетные записи действовали под руководством российского "Агентства интернет-исследований", которое также называют "фабрикой троллей". Деятельность аккаунтов была, в первую очередь, направлена на США, Великобританию, Алжир и Египет, а также на другие англоязычные страны и страны Ближнего Востока и Северной Африки.

Владельцы аккаунтов использовали поддельные имена и фотографии в своих профилях и занимались публикацией сообщений в группах, а также перенаправляли читателей на сторонний сайт Peace Data, который маскировался под независимое новостное агентство.

Новости, которые публиковала эта сеть аккаунтов, в основном касались социальной и расовой справедливости в США и Великобритании, политики НАТО и ЕС, предполагаемых военных преступлений и коррупции Запада, экологических проблем, напряженности между Израилем и Палестиной, пандемии коронавируса, французского влияния в Африке, президента США Дональда Трампа и других.

"Агентство интернет-исследований" связывают с близким к Кремлю предпринимателем Евгением Пригожиным.