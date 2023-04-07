  "Для любові немає кордонів і меж. Доки житиму я, ти ніколи не помреш". Руслан Горовой и Евгений Турчинов записали новую песню. Видео

Горовой: В эту песню ми вложили всю свою любовь и умения Скриншот: Руслан Горовий / YouTube

"В эту песню ми вложили всю свою любовь и умения. Я думаю, вы это почувствуете", – написал Горовой.

"На маленькій землі так багато любові.

На маленькій землі стільки місця для всіх.

Вбити нашу любов, потопити у крові –

На таке може бути здатен виключно псих.

Я прикрию тебе. Я прикрию собою.

Так було і так буде, допоки ми тут.

На маленькій землі все лікують любов’ю,

Гоять рани своїм і своїх бережуть.

Якщо янголом станеш

За моїми плечима,

Я дивитимусь далі

Твоїми очима.

Для любові немає

Кордонів і меж.

Доки житиму я,

Ти ніколи не помреш.

На маленькій землі так багато любові,

Навіть там, де здається, її і нема.

Вона в кожній клітині і в кожному слові,

Навіть там, де гримить і лютує війна.

Я дивлюся на світ крізь твої окуляри.

Ти в футболках моїх засинаєш давно.

І тепло моїх рук крізь твої капіляри

Йде по тілу і гріє, як гарне вино.

Якщо янголом станеш

За моїми плечима,

Я дивитимусь далі

Твоїми очима.

Для любові немає

Кордонів і меж.

Доки житиму я,

Ти ніколи не помреш.

На маленькій землі суміш жаху і болю

Розриває і нищить усе навкруги.

На маленькій землі час від часу до бою

Мають стати всі ті, хто цей світ полюбив.

Мої руки у шрамах і наче стигмати,

Час від часу на шкірі проявляє те зло,

Що не хоче любити, хоче тільки вбивати,

Те, що перетворило війни на ремесло.

Якщо янголом станеш

За моїми плечима,

Я дивитимусь далі

Твоїми очима.

Для любові немає

Кордонів і меж.

Доки житиму я,

Ти ніколи не помреш", – поется в песне.

Главные роли в клипе сыграли украинские актеры Марина Кошкина и Акмал Гурезов.

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