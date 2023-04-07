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08 апреля, 2023
 
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"Для любові немає кордонів і меж. Доки житиму я, ти ніколи не помреш". Руслан Горовой и Евгений Турчинов записали новую песню. Видео

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Горовой: В эту песню ми вложили всю свою любовь и умения
Горовой: В эту песню ми вложили всю свою любовь и умения
Скриншот: Руслан Горовий / YouTube

Украинский журналист, писатель и автор проекта "Служба розыска детей" Руслан Горовой 7 апреля на своем канале в YouTube презентовал клип на авторскую песню "ТННП" ("Ти ніколи не помреш"), которую записал вместе с музыкантом группы "Жадан і Собаки" Евгением Турчиновым.

"В эту песню ми вложили всю свою любовь и умения. Я думаю, вы это почувствуете", – написал Горовой.

"На маленькій землі так багато любові.
На маленькій землі стільки місця для всіх.
Вбити нашу любов, потопити у крові –
На таке може бути здатен виключно псих.

Я прикрию тебе. Я прикрию собою.
Так було і так буде, допоки ми тут.
На маленькій землі все лікують любов’ю,
Гоять рани своїм і своїх бережуть.

Якщо янголом станеш
За моїми плечима,
Я дивитимусь далі
Твоїми очима.

Для любові немає
Кордонів і меж.
Доки житиму я,
Ти ніколи не помреш.

На маленькій землі так багато любові,
Навіть там, де здається, її і нема.
Вона в кожній клітині і в кожному слові,
Навіть там, де гримить і лютує війна.

Я дивлюся на світ крізь твої окуляри.
Ти в футболках моїх засинаєш давно.
І тепло моїх рук крізь твої капіляри
Йде по тілу і гріє, як гарне вино.

Якщо янголом станеш
За моїми плечима,
Я дивитимусь далі
Твоїми очима.

Для любові немає
Кордонів і меж.
Доки житиму я,
Ти ніколи не помреш.

На маленькій землі суміш жаху і болю
Розриває і нищить усе навкруги.
На маленькій землі час від часу до бою
Мають стати всі ті, хто цей світ полюбив.

Мої руки у шрамах і наче стигмати,
Час від часу на шкірі проявляє те зло,
Що не хоче любити, хоче тільки вбивати,
Те, що перетворило війни на ремесло.

Якщо янголом станеш
За моїми плечима,
Я дивитимусь далі
Твоїми очима.

Для любові немає
Кордонів і меж.
Доки житиму я,
Ти ніколи не помреш", – поется в песне.

Главные роли в клипе сыграли  украинские актеры Марина Кошкина и Акмал Гурезов.

ВИДЕО
Видео: Руслан Горовий / YouTube
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: клип, песня, Руслан Горовой
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