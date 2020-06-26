Дочь Мадонны снялась в рекламе на берегу океана

Дочь американской певицы Мадонны – модель Лурдес Мария Чикконе снялась в рекламной фотосессии для американского бренда.

Дочь Мадонны в качестве модели уже сотрудничала с дизайнером Жан-Полем Готье и рекламировала аромат от Stella McCartney Скриншот: miaou / Instagram

23-летняя дочь американской певицы Мадонны Лурдес Чикконе Леон приняла участие в фотосессии для американского бренда одежды miaou. Видео и фото с бэкстейджа съемок обнародовано на странице компании в Instagram.

На видео дочь певицы позирует в топе и юбке, лежа на песчаном пляже на берегу океана.

Посмотреть эту публикацию в Instagram LOLA Публикация от MIAOU (@miaou) 25 Июн 2020 в 1:28 PDT

Ранее Чикконе Леон рекламировала одежду французского дизайнера Жан-Поля Готье, а в 2016 году стала лицом аромата Рор от бренда Stella McCartney.

У Мадонны двое родных детей: Лурдес и Рокко. Также у нее есть четверо приемных детей: Мерси Джеймс, Дэвид Банда, близнецы Стелла и Эстер. Все приемные дети – афроамериканцы, уроженцы государства Малави.