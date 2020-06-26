Дочь Мадонны снялась в рекламе на берегу океана

23-летняя дочь американской певицы Мадонны Лурдес Чикконе Леон приняла участие в фотосессии для американского бренда одежды miaou. Видео и фото с бэкстейджа съемок обнародовано на странице компании в Instagram.
На видео дочь певицы позирует в топе и юбке, лежа на песчаном пляже на берегу океана.
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Ранее Чикконе Леон рекламировала одежду французского дизайнера Жан-Поля Готье, а в 2016 году стала лицом аромата Рор от бренда Stella McCartney.
У Мадонны двое родных детей: Лурдес и Рокко. Также у нее есть четверо приемных детей: Мерси Джеймс, Дэвид Банда, близнецы Стелла и Эстер. Все приемные дети – афроамериканцы, уроженцы государства Малави.