Дочь Меладзе после перелома шейного позвонка позировала в меховой шубе

В начале января младшая дочь российского артиста Валерия Меладзе заявила, что сломала шейный позвонок.

Арина Меладзе: Держи себя в руках Фото: meladzearina / Instagram

Младшая дочь российского певца Валерия Меладзе Арина 29 января, спустя три недели после заявления о переломе шейного позвонка, опубликовала в Instagram короткое видео, которое было записано во время примерки шубы из меха.

В момент съемки дочь артиста была одета в черные водолазку и брюки. Волосы Арина Меладзе собрала в пучок на затылке.

"Держи себя в руках", – подписала она ролик.

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Арина Меладзе (2002) – младшая дочь певца. Ее мать – первая супруга артиста Ирина Меладзе. У Арины есть две старшие сестры – Инга (1991) и Софья (1999).

7 января Арина Меладзе заявила, что сломала шею, не уточнив сперва подробности случившегося. Позже она сообщила, что ее состояние не настолько плохое, как могло бы быть.

"Огромное спасибо за слова поддержки. Сломан один позвонок", – написала она тогда.