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13 марта, 2020
 
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Дочери Джоли перенесли операции

Голливудская актриса Анджелина Джоли призналась, что на протяжении двух месяцев ее дочь Шайло находилась у постели своей сестры Захары, а позже сама попала под нож хирурга.

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Джоли: Я видела, как мои девочки так легко друг другу уступали и ставили друг друга на первое место
Джоли: Я видела, как мои девочки так легко друг другу уступали и ставили друг друга на первое место
Фото: EPA

Голливудская актриса Анджелина Джоли в колонке Time рассказала, что ее дочери – 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло перенесли операции.

"Мы все знаем, что в жизни бывают моменты, когда никто не может нам помочь, и все, что мы можем сделать, это закрыть глаза и дышать. И как только у нас получается сделать следующий шаг или вдох через боль, мы успокаиваемся. И продолжаем жить дальше", – отметила актриса.

По словам Джоли, около двух месяцев она провела у постели Захары. Диагноз старшей дочери актриса не назвала. По ее словам, как только ее старшей дочери стало лучше, под нож хирурга попала Шайло. Ей сделали операцию на бедре.

Актриса отметила, что ее дочери поддерживали друг друга.

"Я видела, как мои девочки так легко друг другу уступали и ставили друг друга на первое место. Я чувствовала радость оттого, что они любят друг друга. Они понимают, что бороться с проблемами со здоровьем и бороться за выживание и выздоровление – это то, чем можно гордиться", – сказала она.

По словам Джоли, трудности укрепили их семью.

"Младшие следили за тем, что делают медсестры, ассистировали им, а потом сами делали процедуры самостоятельно", – отметила она.

Анджелина Джоли воспитывает шестерых детей: 18-летнего Мэддокса, 16-летнего Пакса, 15-летнюю Захару, 13-летнюю Шайло и 11-летних Вивьен и Нокса. Первые трое – ее приемные дети, а трое младших – рожденные ею от актера Брэда Питта. Джоли и Питт получили развод в 2019 году (заявление Джоли подала в 2016-м). Они жили в официальном браке с 2014 года. 

Теги: Анджелина Джоли, дети, операция
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