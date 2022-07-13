"Дома". Солистка группы Onuka показала двухлетнего сына на фоне пшеничного поля и голубого неба

Фотосессия матери и сына была сделана на фоне пшеничного поля и голубого неба.

"Дома", – подписала артистка снимки.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Группа Onuka дебютировала в октябре 2013 года. На данный момент в дискографии коллектива четыре полноценных альбома и один мини-альбом.

Фронтвумен группы Ната Жижченко в 2016 году вышла замуж за своего саунд-продюсера Евгения Филатова, с которым познакомилась в 2008 году. 14 мая 2020 года Жижченко родила сына Александра.