"Дома". Солистка группы Onuka показала двухлетнего сына на фоне пшеничного поля и голубого неба

Фотосессия матери и сына была сделана на фоне пшеничного поля и голубого неба.
"Дома", – подписала артистка снимки.
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Группа Onuka дебютировала в октябре 2013 года. На данный момент в дискографии коллектива четыре полноценных альбома и один мини-альбом.
Фронтвумен группы Ната Жижченко в 2016 году вышла замуж за своего саунд-продюсера Евгения Филатова, с которым познакомилась в 2008 году. 14 мая 2020 года Жижченко родила сына Александра.