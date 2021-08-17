Домашний кетчуп. Рецепт Хименеса-Браво

"Теперь будете использовать в своих блюдах качественный соус и улучшать уровень удовольствия гостей", – отметил он.
Ингредиенты: томаты – 500 г, лук – 1 шт., чеснок – 1 головка, соль, сахар, черный перец, розмарин и тимьян (по желанию).
Томаты нужно очистить от кожуры и растолочь в пюре. Поставить на маленький огонь, добавить соль, сахар и перец, томить на протяжении 30–40 минут.
Пока томаты варятся, запечь чеснок при температуре 150 градусов на протяжении 8 минут, пока он не станет мягким. Лук репчатый обжарить с добавлением соли и сахара, пока он не станет совсем мягким и золотистым.
Отдельно блендером перебивать жареный лук и печеный чеснок. Готовую пасту добавить в вареные томаты. Если помидоры слишком водянистые и не загустевают, добавить разведенный в еле теплой воде крахмал.
"Даем соусу остыть, и готово. Приятного аппетита!" – написал эксперт.
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Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".
Эктор Хименес-Браво возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.
В 2016 году Хименес-Браво открыл в Киеве ресторан китайской кухни, в 2017-м – кондитерскую, а в 2018 году стал сооснователем ресторана вьетнамской кухни. Осенью 2020 года состоялось открытие его ресторана азиатской кухни.