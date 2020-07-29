"Домашний, простой. Как будто у меня на кухне сидит". В сети обсуждают новое видео 71-летнего Леонтьева

71-летний российский и советский певец Валерий Леонтьев на своей странице в Instagram разместил видеопоздравление своему коллеге – российскому композитору украинского происхождения Игорю Крутому.
"Какой домашний, простой, добрый человек – как будто у меня на кухне сидит и говорит", – отреагировали на появление Леонтьева в сети его подписчики.
"Радостно увидеть любимого Валерия Яковлевича в добром здравии и хорошем настроении", – комментируют публикацию артиста фолловеры.
"Валерий Яковлевич, вы бесподобны. И в речи, и внешне", – пишут Леонтьеву пользователи сети.
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Леонтьев родился в марте 1949 года в семье оленеводов. Артист является обладателем премий World Music Awards, ZD Awards, "Овация", "Золотой граммофон".
Наиболее известными песнями Леонтьева считаются "Вернисаж", "Каждый хочет любви", "Куда уехал цирк", "Ты меня не забывай".