"Домашний, простой. Как будто у меня на кухне сидит". В сети обсуждают новое видео 71-летнего Леонтьева

Российский и советский 71-летний певец Валерий Леонтьев записал ролик, на котором запечатлен в спортивном костюме и кепке.

В марте Леонтьеву исполнился 71 год Скриншот: valera_leontiev / Instagram

71-летний российский и советский певец Валерий Леонтьев на своей странице в Instagram разместил видеопоздравление своему коллеге – российскому композитору украинского происхождения Игорю Крутому.

"Какой домашний, простой, добрый человек – как будто у меня на кухне сидит и говорит", – отреагировали на появление Леонтьева в сети его подписчики.

"Радостно увидеть любимого Валерия Яковлевича в добром здравии и хорошем настроении", – комментируют публикацию артиста фолловеры.

"Валерий Яковлевич, вы бесподобны. И в речи, и внешне", – пишут Леонтьеву пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #игорькрутой #крутойденьрождения #валералеонтьев Публикация от Валерий Леонтьев (@valera_leontiev) 28 Июл 2020 в 7:32 PDT

Леонтьев родился в марте 1949 года в семье оленеводов. Артист является обладателем премий World Music Awards, ZD Awards, "Овация", "Золотой граммофон".

Наиболее известными песнями Леонтьева считаются "Вернисаж", "Каждый хочет любви", "Куда уехал цирк", "Ты меня не забывай".