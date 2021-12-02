Донателла Версаче поделилась архивным черно-белым фото с братом Джанни в день его рождения

"Сегодня исполнилось бы 75 лет со дня рождения Джанни. Джанни, я так по тебе скучаю! Ты был гением. Я скучаю по тебе сегодня, как и каждый день", – подписала она фото.

Снимок 66-летней Версаче собрал больше 150 тыс. лайков за первый час после публикации, а в комментариях много знаменитостей оставили эмодзи в виде сердца и ладоней, сложенных в молитве.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Donatella Versace (@donatella_versace)